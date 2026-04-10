Węzeł w Krzyszkowicach
W Krzyszkowicach oddano do użytku nowy węzeł z tunelem pod DK7. Największą zmianą jest eliminacja lewoskrętów i przejść dla pieszych na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. To właśnie one były dotąd głównym źródłem zagrożenia. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przez ten odcinek przejeżdżało dziennie ponad 39 tys. pojazdów. W ciągu dekady doszło tu do 28 wypadków, w których ranne zostały 33 osoby, a jedna zginęła.
Węzeł w Krzyszkowicach
Nowy węzeł wprowadza ruch w bardziej uporządkowany system, a tunel działa jak zawór bezpieczeństwa – rozdziela strumienie samochodów i pozwala im płynnie się rozjeżdżać. Teraz będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. Inwestycja kosztowała ponad 90 mln zł.
Choć kierowcy już korzystają z nowego układu drogowego, inwestycja wciąż jest dopracowywana. Do końca kwietnia potrwają prace wykończeniowe – znikną przejścia dla pieszych na Zakopiance, pojawi się docelowe oznakowanie i konstrukcje dla tablic kierunkowych. Nowy węzeł ma 442 metry długości, a sam tunel – 42,3 metra długości, 10 metrów wysokości i 17,7 metra szerokości. Do tego ponad 400 metrów murów oporowych.
Projekt ma też mniej oczywisty, ale bardzo ciekawy wymiar. W miejscu, gdzie dziś powstał bardzo ważny węzeł drogowy, stała zabytkowa chata z 1890 r. Dom z Krzyszkowic trafił do budowanego przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości skansenu w Branicach, w Nowej Hucie. Jak podkreśla dyrektor Parku Edukacyjnego Marcin Rybski, zagroda z Krzyszkowic jest obecnie jednym z czterech obiektów przenoszonych na teren powstającego skansenu. Rybski zaznacza, że inwestor aktualnie poszukuje zabytkowego kościoła i karczmy do translokacji.
Węzeł w Krzyszkowicach
Krzyszkowice to element większego planu modernizacji Zakopianki. Wzdłuż trasy powstaną kolejne drogi lokalne, mosty i połączenia, które mają „rozprowadzić” ruch poza główną arterię. Równolegle trwa budowa kolejnych bezkolizyjnych węzłów – m.in. w Myślenicach i Libertowie – a całość ma docelowo stworzyć spójny, nowoczesny korytarz komunikacyjny.
