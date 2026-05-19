Obserwując zachowanie rowerzystów wjeżdżających bez rozejrzenia się na drogę, trudno nie odnieść wrażenia, że wciąż duża część tej grupy użytkowników dróg nie ma aktualnej wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. Wielu rowerzystów nadal błędnie zakłada, że jadąc drogą dla rowerów, mają automatyczne pierwszeństwo przed samochodami przy przecięciu z jezdnią. To prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i niezdrowych emocji.

Kiedy rowerzysta zyskuje pierwszeństwo?

„Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe”.

– Pierwszego czerwca 2021 r. wprowadzono zmiany w ustawie, dające pierwszeństwo pieszym na przejściu oraz wchodzącym na nie. Ale nie przeniesiono do ustawy analogicznego zapisu dotyczącego rowerzystów – podkreśla Krzysztof Burdak, specjalista ds. BRD z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i wieloletni szef krakowskiej drogówki.

Oznacza to, że obecnie kierujący rowerem, hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego nie ma pierwszeństwa przy przekraczaniu ścieżką dla rowerów jezdni i zyskuje je dopiero na przejeździe. Rowerzysta nie ma pierwszeństwa, gdy na przejazd wjeżdża – podkreśla Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kierowca skręca w drogę poprzeczną. Wtedy musi ustąpić pierwszeństwa nie tylko pieszym, ale też rowerzystom jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla

rowerów czy drodze dla rowerów.

Rowerzysta jest bardziej narażony na obrażenia niż kierowca samochodu. Foto: AdobeStock

Dlaczego rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność?

Bez względu na to, kto ma pierwszeństwo przejazdu i w którym ułamku sekundy je zyskuje, rowerzysta jest bardziej narażony na obrażenia. Może zostać niezauważony przez kierowcę. Nowoczesne samochody, ze względu na sztywność konstrukcji karoserii, mają szerokie słupki przednie, które bardziej ograniczają pole widzenia, co dodatkowo zwiększa ryzyko dla rowerzystów.

Rowerzyści nie mogą na przejazd wjeżdżać z taką samą prędkością, z jaką poruszają się po drodze dla rowerów, bez upewnienia się, że ich wjazd nie spowoduje niebezpiecznej sytuacji - podkreśla Policja.