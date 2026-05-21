W ostatnim czasie na drogach całej Polski przybywa nie tylko klasycznych fotoradarów, ale również odcinkowych pomiarów prędkości, które przekładają się na coraz większą liczbę mandatów.

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie się pojawiły?

W ostatnim czasie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) niemal codziennie informuje o kolejnych fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości (OPP) na terenie kraju. Tylko w maju 2026 r. pomiary rozpoczęły:

fotoradar w m. Annopol (woj. lubelskie) na DK74

fotoradar w m. Krępice (woj. dolnośląskie) na DK94

fotoradar w m. Wojcieszyce (woj. dolnośląskie) na DK3

odcinkowy pomiar prędkości na A4 węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik w woj. małopolskim

odcinkowy pomiar prędkości na S3 węzeł Parłówko - węzeł Brzozowo w woj. zachodniopomorskim

W kwietniu 2026 r. odcinkowe pomiary prędkości uruchomiono:

na A4 węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa - na jezdni w kierunku Zgorzelca, w woj. dolnośląskim

na S6 węzeł Dobrzyca – węzeł Stare Bielice w woj. zachodniopomorskim

na S3 Gorzów Zachód – węzeł Gorzów Południe, woj. lubuskie

na S7 węzeł Marzewo - węzeł Pasłęk Północ - na jezdni w kierunku Gdańska, woj. warmińsko-mazurskie

na S7 węzeł Rychnowo - węzeł Olsztynek Zachód, woj. warmińsko-mazurskie

W kwietniu pojawiło się także 14 nowych fotoradarów:

w Wielkopolsce: Krotoszyn, Golina – DK15, Skulsk – DK25, Kochłowy, Budzyń – DK11

na Mazowszu: Rębowo – DK50, Słupno – DK62, Grabina – DK60, Sierpc – DK10

w Małopolsce: Głogoczów – DK7

na Pomorzu: Waćmierek – DK22, Zajączkowo Tczewskie – DK91

na Podlasiu: Drohiczyn – DK 62

w woj. świętokrzyskim: Sandomierz, ul. Zawichojska – DK 77/79

Pułapka odcinkowych pomiarów prędkości. Na czym polega ich działanie?

Do klasycznych fotoradarów kierowcy są już przyzwyczajeni. Portal moto.pl zwraca uwagę, że większych problemów mogą przysporzyć odcinkowe pomiary prędkości. W ich przypadku wystarczy bowiem chwila nieuwagi, by narazić się na mandat. System mierzy prędkość, z jaką jedzie auto nie tylko w jednym punkcie, jak w przypadku zwykłego fotoradaru.

Przy pomiarze liczy się cały czas przejazdu. Niektóre odcinki mają nawet kilkanaście kilometrów długości. Dane z kamer trafiają do systemu, który automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi i wylicza średnią prędkość. Nawet chwilowe przekroczenie prędkości może wpłynąć na ostateczny wynik i skończyć się mandatem.

Coraz bardziej nowoczesne fotoradary. Co potrafią nowe urządzenia?

Nowe urządzenia są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Nowoczesne fotoradary wykonują zdjęcia wysokiej jakości bez względu na porę dnia i warunki pogodowe, również w nocy. Są w stanie wykonywać pomiary prędkości pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów prędkość, rodzaj pojazdu, pas ruchu, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, nowe systemy kamer UnicamVELOCITY 4 zainstalowane na odcinkach objętych pomiarem, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, zarejestruje również miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.