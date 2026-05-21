Przybywa fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Od kwietnia uruchomiono ponad 20 nowych urządzeń i systemów
W ostatnim czasie na drogach całej Polski przybywa nie tylko klasycznych fotoradarów, ale również odcinkowych pomiarów prędkości, które przekładają się na coraz większą liczbę mandatów.
W ostatnim czasie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) niemal codziennie informuje o kolejnych fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości (OPP) na terenie kraju. Tylko w maju 2026 r. pomiary rozpoczęły:
W kwietniu 2026 r. odcinkowe pomiary prędkości uruchomiono:
W kwietniu pojawiło się także 14 nowych fotoradarów:
Do klasycznych fotoradarów kierowcy są już przyzwyczajeni. Portal moto.pl zwraca uwagę, że większych problemów mogą przysporzyć odcinkowe pomiary prędkości. W ich przypadku wystarczy bowiem chwila nieuwagi, by narazić się na mandat. System mierzy prędkość, z jaką jedzie auto nie tylko w jednym punkcie, jak w przypadku zwykłego fotoradaru.
Przy pomiarze liczy się cały czas przejazdu. Niektóre odcinki mają nawet kilkanaście kilometrów długości. Dane z kamer trafiają do systemu, który automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi i wylicza średnią prędkość. Nawet chwilowe przekroczenie prędkości może wpłynąć na ostateczny wynik i skończyć się mandatem.
Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, nowe systemy kamer UnicamVELOCITY 4 zainstalowane na odcinkach objętych pomiarem, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, zarejestruje również miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.
