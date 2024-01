W tym roku trwać będzie wymiana archaicznych fotoradarów na nowe urządzenia. Póki co CANARD wymienił 247 najstarsze radary, plus postawiono 26 w zupełnie nowych lokalizacjach. Eksperci z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podkreślają, że przez słaby system informatyczny z wielu funkcji, które mają nowe fotoradary nie można skorzystać. Jednym z takich wykroczeń jest rozpoznawanie kategorii pojazdu (np. ciężarowy powyżej 3,5 tony) czy też mierzenie prędkości w zależności od pasa ruchu i kategorii pojazdu czy rejestracja niedozwolonego wyprzedzania np. przez samochody ciężarowe. Mało tego nowoczesny fotoradar z automatu odrzuca zdjęcie, które może budzić wątpliwości co do jakości czy np. zasłonięte przez inny pojazd i zapisuje tylko te, które uznane są za prawidłowe.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości już rejestrują za szybko jadących kierowców 13 grudnia i 15 grudnia zostały uruchomione dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy mierzy średnią prędkość przejazdu na Opolszczyźnie między miejscowościami Kietlice i Kilisino na drodze nr 416, drugi w okolicach Wielunia, w gminie Biała na drodze krajowej nr 74.

W zeszłym roku zainstalowano 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (OPP). W sumie na polskich drogach działa obecnie 74 punktów OPP. W grudniu CANARD wyraźnie przyspieszył i zamontował aż 13 nowych zestawów odcinkowych pomiarów prędkości. To nie koniec, nowe pojawią się już niedługo. Najbliższy zostanie uruchomiony we Wrocławiu. Docelowo monitorowanych w ten sposób ma być 400 km dróg. Pojawić ma się również więcej fotoradarów na skrzyżowaniach. Zamontowano kolejnych 20 systemów kontroli przejazdu na czerwonym świetle w 16 miastach. Aktualnie taką kontrolą objętych jest 41 skrzyżowań. Jedna kamera śledzi sygnalizator, druga linię zatrzymania, która ma wbudowany czujnik. Kiedy po zapaleniu się czerwonego światła sensor wykryje ruchu system robi zdjęcie tablic rejestracyjnych i szerszego kadru. Przypomnijmy, że mandat za przejazd na czerwonym świetle to 500 zł i aż 15 punktów karnych.

Kamery pilnują przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych

Nowością są kamery pilnujące czerwonych świateł, ale na przejazdach kolejowych. Podobnie jak na klasycznym, wyżej opisanym skrzyżowaniu te wykroczenia są rejestrowane automatycznie i tu kara jest jeszcze bardziej bolesna - za takie wykroczenie otrzymujemy mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Póki co systemy zainstalowano w czterech punktach: na ul. Szczecińskiej i ul. Średzkiej we Wrocławiu, ul. Cyrulików w Warszawie Rembertów oraz w Radomsku w woj. łódzkim.