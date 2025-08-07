Aktualizacja: 07.08.2025 15:08 Publikacja: 07.08.2025 14:37
Kierowca Porsche został przyłapany na przekroczeniu prędkości o 201 km/h
Foto: mat. prasowe/AdobeStock
Kierowca Porsche został przyłapany na ekstremalnym przekroczeniu prędkości – jechał 321 km/h na odcinku niemieckiej autostrady A2 w pobliżu miejscowości Burg, niedaleko Magdeburga. Ograniczenie obowiązujące w tym miejscu wynosiło 120 km/h. Do wykroczenia doszło pod koniec maja 2025 roku, ale sprawa ujrzała światło dzienne dopiero po szczegółowej analizie danych z urządzeń pomiarowych.
Pomiar prędkości wykonał tzw. Enforcement Trailer – półstacjonarny radar ukryty w przyczepie przypominającej zaparkowaną naczepę. To mobilne urządzenie rejestruje wykroczenia z dużą dokładnością i działa nawet przez kilka dni bez konieczności obsługi. W tym przypadku sfotografowało Porsche Panamerę Turbo S E-Hybrid – jeden z najmocniejszych modeli w gamie, dysponujący 782 KM. Auto rozpędza się do 100 km/h w [[około 3 sekundy||około 3 sekundach||fleksyjny||Poprawna forma miejscownika to „w sekundach”, a nie „w sekundy”, gdy mowa o czasie trwania czynności. ]], a jego prędkość maksymalna to 325 km/h. Rzeczniczka policji, Jennifer Gadkowsky podkreśliła, że ograniczenie prędkości na tym odcinku A2 obowiązuje ze względów bezpieczeństwa – nawierzchnia jest tam znacznie zdeformowana, a ryzyko wypadku wysokie nawet przy znacznie niższych prędkościach.
Zgodnie z niemieckim katalogiem kar, kierowcy grozi grzywna w wysokości 900 euro (ok. 3800 zł), dwa punkty karne oraz trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak dopiero początek możliwych konsekwencji – jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być znacznie surowsza. W skrajnym przypadku sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 miesięcy oraz grzywnę sięgającą równowartości dwóch miesięcznych pensji. Autostrada A2 w rejonie Magdeburga już wcześniej przyciągała uwagę mediów i entuzjastów motoryzacji. W 2021 roku kierowca Bugatti Chiron osiągnął tam rekordowe 417 km/h – jednak wówczas był to odcinek bez ograniczenia prędkości. W przypadku Panamery sytuacja była zupełnie inna – znak 120 km/h był wyraźny i obowiązujący.
Czy wiesz, że…
– W Niemczech nie wszystkie autostrady są bez ograniczeń. Tylko ok. 70 proc. sieci autostrad nie ma limitów prędkości – reszta ma czasowe lub stałe ograniczenia związane m.in. ze stanem nawierzchni lub hałasem.
– Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid to najszybsza hybryda z czterema drzwiami w ofercie marki. Jej układ napędowy łączy silnik V8 biturbo i jednostkę elektryczną, co pozwala nie tylko na znakomite osiągi, ale też na krótkie odcinki jazdy w trybie bezemisyjnym.
– Tzw. radary przyczepowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów kontroli prędkości w Niemczech. Są trudne do wykrycia przez kierowców i mogą pracować automatycznie przez wiele dni, rejestrując setki wykroczeń.
