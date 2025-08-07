Reklama

321 km/h na ograniczeniu 120 km/h. Kierowca Porsche przyłapany przez fotoradar

Kierowca Porsche został przyłapany na przekroczeniu prędkości. Jechał 321 km/h przy ograniczeniu 120 km/h na autostradzie A2 w pobliżu niemieckiej miejscowości Burg niedaleko Magdeburga.

Publikacja: 07.08.2025 14:37

Kierowca Porsche został przyłapany na przekroczeniu prędkości o 201 km/h

Kierowca Porsche został przyłapany na przekroczeniu prędkości o 201 km/h

Foto: mat. prasowe/AdobeStock

Albert Warner

Kierowca Porsche został przyłapany na ekstremalnym przekroczeniu prędkości – jechał 321 km/h na odcinku niemieckiej autostrady A2 w pobliżu miejscowości Burg, niedaleko Magdeburga. Ograniczenie obowiązujące w tym miejscu wynosiło 120 km/h. Do wykroczenia doszło pod koniec maja 2025 roku, ale sprawa ujrzała światło dzienne dopiero po szczegółowej analizie danych z urządzeń pomiarowych.

Pomiar prędkości wykonał tzw. Enforcement Trailer – półstacjonarny radar ukryty w przyczepie przypominającej zaparkowaną naczepę. To mobilne urządzenie rejestruje wykroczenia z dużą dokładnością i działa nawet przez kilka dni bez konieczności obsługi. W tym przypadku sfotografowało Porsche Panamerę Turbo S E-Hybrid – jeden z najmocniejszych modeli w gamie, dysponujący 782 KM. Auto rozpędza się do 100 km/h w [[około 3 sekundy||około 3 sekundach||fleksyjny||Poprawna forma miejscownika to „w sekundach”, a nie „w sekundy”, gdy mowa o czasie trwania czynności. ]], a jego prędkość maksymalna to 325 km/h. Rzeczniczka policji, Jennifer Gadkowsky podkreśliła, że ograniczenie prędkości na tym odcinku A2 obowiązuje ze względów bezpieczeństwa – nawierzchnia jest tam znacznie zdeformowana, a ryzyko wypadku wysokie nawet przy znacznie niższych prędkościach.

Czytaj więcej

System CANARD zarejestrował ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości
Jak jeździć
Polacy biją rekordy wykroczeń. 324 tys. mandatów w pół roku

Na A2 w okolicach Magdeburga Bugatti rozpędziło się do 417 km/h

Zgodnie z niemieckim katalogiem kar, kierowcy grozi grzywna w wysokości 900 euro (ok. 3800 zł), dwa punkty karne oraz trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak dopiero początek możliwych konsekwencji – jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być znacznie surowsza. W skrajnym przypadku sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 miesięcy oraz grzywnę sięgającą równowartości dwóch miesięcznych pensji. Autostrada A2 w rejonie Magdeburga już wcześniej przyciągała uwagę mediów i entuzjastów motoryzacji. W 2021 roku kierowca Bugatti Chiron osiągnął tam rekordowe 417 km/h – jednak wówczas był to odcinek bez ograniczenia prędkości. W przypadku Panamery sytuacja była zupełnie inna – znak 120 km/h był wyraźny i obowiązujący.

Czy wiesz, że…
 – W Niemczech nie wszystkie autostrady są bez ograniczeń. Tylko ok. 70 proc. sieci autostrad nie ma limitów prędkości – reszta ma czasowe lub stałe ograniczenia związane m.in. ze stanem nawierzchni lub hałasem.
– Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid to najszybsza hybryda z czterema drzwiami w ofercie marki. Jej układ napędowy łączy silnik V8 biturbo i jednostkę elektryczną, co pozwala nie tylko na znakomite osiągi, ale też na krótkie odcinki jazdy w trybie bezemisyjnym.
– Tzw. radary przyczepowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów kontroli prędkości w Niemczech. Są trudne do wykrycia przez kierowców i mogą pracować automatycznie przez wiele dni, rejestrując setki wykroczeń.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Od 2027 r. znacznie trudniej będzie uniknąć mandatów kierowcom, którzy popełnią wykroczenia drogowe
Jak jeździć
Mandaty dla kierowców. Te 18 wykroczeń drogowych będzie ściganych w całej UE

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe Fotoradary

Kierowca Porsche został przyłapany na ekstremalnym przekroczeniu prędkości – jechał 321 km/h na odcinku niemieckiej autostrady A2 w pobliżu miejscowości Burg, niedaleko Magdeburga. Ograniczenie obowiązujące w tym miejscu wynosiło 120 km/h. Do wykroczenia doszło pod koniec maja 2025 roku, ale sprawa ujrzała światło dzienne dopiero po szczegółowej analizie danych z urządzeń pomiarowych.

Pomiar prędkości wykonał tzw. Enforcement Trailer – półstacjonarny radar ukryty w przyczepie przypominającej zaparkowaną naczepę. To mobilne urządzenie rejestruje wykroczenia z dużą dokładnością i działa nawet przez kilka dni bez konieczności obsługi. W tym przypadku sfotografowało Porsche Panamerę Turbo S E-Hybrid – jeden z najmocniejszych modeli w gamie, dysponujący 782 KM. Auto rozpędza się do 100 km/h w [[około 3 sekundy||około 3 sekundach||fleksyjny||Poprawna forma miejscownika to „w sekundach”, a nie „w sekundy”, gdy mowa o czasie trwania czynności. ]], a jego prędkość maksymalna to 325 km/h. Rzeczniczka policji, Jennifer Gadkowsky podkreśliła, że ograniczenie prędkości na tym odcinku A2 obowiązuje ze względów bezpieczeństwa – nawierzchnia jest tam znacznie zdeformowana, a ryzyko wypadku wysokie nawet przy znacznie niższych prędkościach.

Reklama
Projekt CPK ma być jednym z najważniejszych węzłów transportowych w Europie Środkowej
Tu i Teraz
CPK z kolejnym problemem. Oferty na drogi dojazdowe przekraczają zakładany budżet
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Fragment drogi G7611 Duyun–Shangri-La w Chinach. Zamiast drążyć tunel, usunięto część góry
Tu i Teraz
Przecięli górę na pół, by poprowadzić drogę. Obok powstanie najwyższy most świata
Ercole Spada
Tu i Teraz
Zmarł jeden z najbardziej wpływowych europejskich projektantów motoryzacyjnych
W tunelu pod Zielonkami, na trasie S52, zostanie zainstalowany system odcinkowego pomiaru prędkości
Tu i Teraz
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Tym razem na północnej obwodnicy Krakowa
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nowym numerem jeden w segmencie premium zostało BMW – z łączną liczbą rejestracji 14 875 egzemplarzy
Tu i Teraz
Zmiana warty. BMW liderem rynku premium
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie