Nowy silnik Dacii z techniczną niespodzianką. Takiego połączenia jeszcze nie było

Dacia po raz pierwszy łączy LPG z bezpośrednim wtryskiem i 48-woltową technologią mild hybrid.

Publikacja: 10.09.2025 08:56

Pierwszym autem z silnikiem HR12 będzie Dacia Duster

Pierwszym autem z silnikiem HR12 będzie Dacia Duster

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

W czasach, gdy większość producentów skupia się na elektryfikacji, Dacia idzie pod prąd i prezentuje rozwiązanie, które łączy tradycyjny napęd spalinowy z nowoczesną technologią. Silnik HR12 to nie tylko kolejna jednostka LPG – to układ, w którym po raz pierwszy w historii marki połączono zasilanie gazem z bezpośrednim wtryskiem oraz 48-woltowym systemem mild hybrid.

W lipcu w Europie zarejestrowano 21 040 egzemplarzy Dacii Sandero
Tu i Teraz
Dacia Sandero królem Europy. W czasach drogich SUV-ów i elektryków wygrywa prostota

HR12 bazuje na trzycylindrowym silniku o pojemności 1,2 litra o długim skoku tłoka. Takie rozwiązanie pozwala poprawić sprawność termodynamiczną i lepiej wykorzystać energię z procesu spalania. Jednostka osiąga 140 KM i 230 Nm momentu obrotowego – więcej niż porównywalne silniki benzynowe. Największą innowacją jest bezpośredni wtrysk LPG. W klasycznych instalacjach gazowych mieszanka gazowo-powietrzna trafia do kolektora dolotowego. W HR12 paliwo jest podawane wprost do komory spalania, co zwiększa precyzję dawkowania i poprawia efektywność spalania.

Silnik HR12

Silnik HR12

Foto: mat. prasowe

Uzupełnieniem układu jest 48-woltowy system mild hybrid. Pozwala to na płynniejsze ruszanie, odzysk energii przy hamowaniu oraz redukcję spalania przy niskich obrotach. Dodatkowo zastosowano chłodnicę powietrza doładowującego chłodzoną cieczą, układ recyrkulacji spalin z chłodzeniem i wzmocnione komponenty rozrządu. Elektronicznie sterowany parownik zapewnia precyzyjne dozowanie LPG. Silnik HR12 powstaje w zakładzie Dacii w Mioveni w Rumunii, którego moce produkcyjne sięgają 450 tys. jednostek rocznie. Co istotne, wszystkie odlewane komponenty powstają na miejscu.

Wyjątkowy napęd trafi na początek do Dacii Duster

Projekt został opracowany tak, by spełniać normy Euro 7 bez konieczności stosowania skomplikowanych i kosztownych układów oczyszczania spalin. To daje Dacii i sojusznikom technologicznym – Renault, Geely i Aramco – przewagę w segmencie tanich, niskoemisyjnych napędów. Produkcję seryjną HR12 uruchomiono w czerwcu 2025 roku, a od sierpnia dostępna jest wersja mild hybrid z LPG. Pierwszym autem z tym silnikiem będzie Dacia Duster, jednak plany ekspansji na rynki Europy Zachodniej póki co nie są znane.

Dacia Duster

Dacia Duster

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Polska od lat jest największym rynkiem aut LPG w Unii Europejskiej – jeździ ich ponad 3 mln.
- Pierwsze seryjne auto z fabryczną instalacją LPG pojawiło się w Europie już w latach 70., a była to Lancia Beta.
- Technologia mild hybrid, którą Dacia łączy z LPG, była początkowo stosowana w luksusowych markach, a dopiero od kilku lat trafia do aut popularnych.
- W Rumunii, skąd pochodzi Dacia, ceny LPG należą do najniższych w Europie – litr kosztuje tam średnio o 30–40 proc. mniej niż w Polsce.

Tak może wyglądać nowa Dacia Spring
Na prąd
Następca Dacii Spring będzie produkowany w Europie. Cena poniżej 75 tys. zł

Źródło: rp.pl

e-Wydanie