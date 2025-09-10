Aktualizacja: 10.09.2025 17:44 Publikacja: 10.09.2025 08:56
Pierwszym autem z silnikiem HR12 będzie Dacia Duster
Foto: mat. prasowe
W czasach, gdy większość producentów skupia się na elektryfikacji, Dacia idzie pod prąd i prezentuje rozwiązanie, które łączy tradycyjny napęd spalinowy z nowoczesną technologią. Silnik HR12 to nie tylko kolejna jednostka LPG – to układ, w którym po raz pierwszy w historii marki połączono zasilanie gazem z bezpośrednim wtryskiem oraz 48-woltowym systemem mild hybrid.
HR12 bazuje na trzycylindrowym silniku o pojemności 1,2 litra o długim skoku tłoka. Takie rozwiązanie pozwala poprawić sprawność termodynamiczną i lepiej wykorzystać energię z procesu spalania. Jednostka osiąga 140 KM i 230 Nm momentu obrotowego – więcej niż porównywalne silniki benzynowe. Największą innowacją jest bezpośredni wtrysk LPG. W klasycznych instalacjach gazowych mieszanka gazowo-powietrzna trafia do kolektora dolotowego. W HR12 paliwo jest podawane wprost do komory spalania, co zwiększa precyzję dawkowania i poprawia efektywność spalania.
Silnik HR12
Foto: mat. prasowe
Uzupełnieniem układu jest 48-woltowy system mild hybrid. Pozwala to na płynniejsze ruszanie, odzysk energii przy hamowaniu oraz redukcję spalania przy niskich obrotach. Dodatkowo zastosowano chłodnicę powietrza doładowującego chłodzoną cieczą, układ recyrkulacji spalin z chłodzeniem i wzmocnione komponenty rozrządu. Elektronicznie sterowany parownik zapewnia precyzyjne dozowanie LPG. Silnik HR12 powstaje w zakładzie Dacii w Mioveni w Rumunii, którego moce produkcyjne sięgają 450 tys. jednostek rocznie. Co istotne, wszystkie odlewane komponenty powstają na miejscu.
Projekt został opracowany tak, by spełniać normy Euro 7 bez konieczności stosowania skomplikowanych i kosztownych układów oczyszczania spalin. To daje Dacii i sojusznikom technologicznym – Renault, Geely i Aramco – przewagę w segmencie tanich, niskoemisyjnych napędów. Produkcję seryjną HR12 uruchomiono w czerwcu 2025 roku, a od sierpnia dostępna jest wersja mild hybrid z LPG. Pierwszym autem z tym silnikiem będzie Dacia Duster, jednak plany ekspansji na rynki Europy Zachodniej póki co nie są znane.
Dacia Duster
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Polska od lat jest największym rynkiem aut LPG w Unii Europejskiej – jeździ ich ponad 3 mln.
- Pierwsze seryjne auto z fabryczną instalacją LPG pojawiło się w Europie już w latach 70., a była to Lancia Beta.
- Technologia mild hybrid, którą Dacia łączy z LPG, była początkowo stosowana w luksusowych markach, a dopiero od kilku lat trafia do aut popularnych.
- W Rumunii, skąd pochodzi Dacia, ceny LPG należą do najniższych w Europie – litr kosztuje tam średnio o 30–40 proc. mniej niż w Polsce.
