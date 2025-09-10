W czasach, gdy większość producentów skupia się na elektryfikacji, Dacia idzie pod prąd i prezentuje rozwiązanie, które łączy tradycyjny napęd spalinowy z nowoczesną technologią. Silnik HR12 to nie tylko kolejna jednostka LPG – to układ, w którym po raz pierwszy w historii marki połączono zasilanie gazem z bezpośrednim wtryskiem oraz 48-woltowym systemem mild hybrid.

HR12 bazuje na trzycylindrowym silniku o pojemności 1,2 litra o długim skoku tłoka. Takie rozwiązanie pozwala poprawić sprawność termodynamiczną i lepiej wykorzystać energię z procesu spalania. Jednostka osiąga 140 KM i 230 Nm momentu obrotowego – więcej niż porównywalne silniki benzynowe. Największą innowacją jest bezpośredni wtrysk LPG. W klasycznych instalacjach gazowych mieszanka gazowo-powietrzna trafia do kolektora dolotowego. W HR12 paliwo jest podawane wprost do komory spalania, co zwiększa precyzję dawkowania i poprawia efektywność spalania.

Uzupełnieniem układu jest 48-woltowy system mild hybrid. Pozwala to na płynniejsze ruszanie, odzysk energii przy hamowaniu oraz redukcję spalania przy niskich obrotach. Dodatkowo zastosowano chłodnicę powietrza doładowującego chłodzoną cieczą, układ recyrkulacji spalin z chłodzeniem i wzmocnione komponenty rozrządu. Elektronicznie sterowany parownik zapewnia precyzyjne dozowanie LPG. Silnik HR12 powstaje w zakładzie Dacii w Mioveni w Rumunii, którego moce produkcyjne sięgają 450 tys. jednostek rocznie. Co istotne, wszystkie odlewane komponenty powstają na miejscu.