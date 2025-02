Chińczycy nazwali zaawansowane systemy wspomagania kierowcy "Oko Boga"

Chiński producent samochodów BYD odnosi sukcesy na polu elektromobilności. Jednak w przyszłości firma chce być również liderem w dziedzinie systemów wspomagających. W tym celu producent samochodów ogłosił wprowadzenie nowego pakietu systemów wspomagania kierowcy, który nazwano God's Eye (oko Boga). System ma być oferowany w trzech wariantach.

God’s Eye firmy BYD to systemy wspomagania kierowcy, które będą dostępne w trzech wariantach Foto: mat. prasowe

Podstawowy system nosi nazwę „God’s Eye C”. Opiera się na zestawie trzech kamer umieszczonych za przednią szybą. Jako podstawowy system ADAS „God's Eye C” (Advanced Driver Assistance Systems - zaawansowane systemy wspomagania kierowcy) stosowany jest w samochodach marki BYD. Inne elementy „God's Eye C” obejmują 12 kamer (3 przednie, 5 panoramicznych i 4 kamery z widokiem dookólnym), czujniki radarowe i 12 czujników ultradźwiękowych. System ma zapewniać nadzór w zakresie kamer 360 ​​stopni i widoczność do 300 metrów przed samochodem. Radarowe ultradźwiękowe czujniki mają zapewnić dokładność pomiaru do jednego centymetra. Wszystkie informacje przetwarzane są przez jednostkę obliczeniową o nazwie DiPilot 100, której szczytowa moc obliczeniowa wynosi 100 TOPS.

BYD stawia na rozwój w systemach wspomagania, lidarze i autonomicznej jeździe

Drugi system ADAS nosi nazwę „God’s Eye B”. Technologia czujników została tutaj rozszerzona o technologię lidarową. Będzie on stosowany w samochodach marek zależnych BYD: Denza i Fang Cheng Bao. Ponadto niektóre flagowe pojazdy marki BYD zostaną również wyposażone w „God’s Eye B”. W połączeniu z systemem DiPilot 300 moc obliczeniowa wynosi 300 TOPS. W najwyższej wersji „God’s Eye A”, która będzie montowana w modelach marki Yangwang, system może uzyskać dostęp do danych z pochodzących z trzech systemów Lidar. Moc obliczeniowa systemu DiPilot 600 wzrasta do 600 TOPS. Dzięki łączności z chmurą, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii 5G firma BYD chce wyznaczać nowe standardy w dziedzinie autonomicznej jazdy. BYD nie ujawnił jeszcze, kiedy pierwsze modele z God's Eye pojawią się na rynku.