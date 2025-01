Skaczący nad dziurą samochód opanował internet. To nowy chiński elektryk

Skaczący samochód opanował internet

Jednym z trzech pierwszych modeli Yangwang jest U9, który ma 4,97 metra długości, 2,03 metra szerokości i 1,30 metra wysokości. To napędzany elektrycznie hipersamochód o typowo sportowym wyglądzie, którego nadwozie w dużej mierze wykonane jest z włókien węglowych z licznymi aktywnymi elementami aerodynamicznymi karoserii. Techniczną podstawą Yangwang U9 jest nowa platforma E4 Grupy BYD, z której będą korzystać wszystkie przyszłe modele tej submarki. Zintegrowany jest w niej napęd elektryczny z czterema silnikami, przy każdym kole po jednym, a to zapewnia napęd na wszystkie koła. Yangwang twierdzi, że moc systemowa wynosi 1300 KM i maksymalny moment obrotowy wynosi 1680 Nm. Akumulator można ładować ultraszybko z mocą do 500 kW. Producent nie podał jeszcze pojemności i zasięgu.

YangWang U9 Foto: mat. prasowe

Ważący prawie 2,5 tony U9 ma przyspieszyć od zera do 100 km/h w 2,36 sekundy i rozpędzać się do 309 km/h. Jednak BYD ogłosił, że w wersji bez skrzydła auto rozpędziło się do 391,94 km/h. To czyni go najszybszym chińskim samochodem. Yangwang U9 testowany był również na Nurburgringu i uzyskał czas 7:17,900 minut. Szybko, ale nie na tyle, żeby pobić rekord. U9 był szybszy niż Tesla Model S Plaid z pakietem torowym (7:25,231 minut), ale to nie wystarczyło żeby pokonać Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach (7:07,55 minut) jak i Rimaca Nevera (7:05,298 minuty).

Yangwang U9 tani nie będzie. Jego cena w Chinach wynosi 1,68 mln juanów, co odpowiada kwocie około 936 tys. zł.