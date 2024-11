Volkswagen zamyka fabryki i zwalnia pracowników, ale zainwestuje w Riviana 5,8 mld USD

Dzięki tej współpracy obie firmy chcą uzupełnić swoje portfolio i zaoszczędzić koszty produkcji. „Dzięki naszej współpracy będziemy dostarczać najlepsze rozwiązania do naszych aut szybciej i po niższych kosztach” – obiecuje Blume. Ponadto amerykańska i niemiecka marka planuje wspólnie rozwijać globalne innowacje. Mówiąc ściślej, współpraca dotyczy rozwoju oprogramowania, komputerów sterujących i architektury sieciowej. Jednym z celów jest wykorzystanie istniejącej architektury elektrycznej i technologii oprogramowania Riviana do wprowadzenia w nowym modelu Rivian R2, który pojawi się w 2026 roku. Pierwsze modele Volkswagena pochodzące z tej współpracy pojawią się rok później.

mat. prasowe

Kryzys Volkswagena w Niemczech

Z drugiej strony globu, w niemieckich fabrykach Oliver Blume, szef Volkswagena, przedstawia swój katalog oszczędności. Planowane jest zamrożenie zatrudnienia, zmniejszenie ilości stażystów i nie obsadzanie stanowisk pracowników przechodzących w niedługim czasie na emeryturę. Wprowadzone mają zostać także nowe przepisy dotyczące szybszego odejścia na emeryturę. Pracownikom, którzy zdecydują się sami odejść, zaproponowane mają zostać wysokie odprawy, a ci, którzy zostaną, będą musieli zrezygnować z wszelkich premii, łącznie z świątecznymi. Zniknąć mają dodatki na podróże, zniżki na samochody służbowe i specjalne zniżki na samochody dla pracowników. Ma być także mniej premii dla kadry kierowniczej. Volkswagen nie chce tylko oszczędzać na personelu. Planowane jest również obniżenie kosztów stałych i kosztów produkcji. Oznacza to m.in., że dostawcy, albo obniżą ceny, albo VW poszuka nowych i tańszych. Jednocześnie Oliver Blume chce zwiększyć przychody ze sprzedaży, a to z kolei oznacza spadek prowizji lub wzrost cen samochodów i usług w autoryzowanych warsztatach Volkswagena. Gunnar Kilian, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Volkswagenie, mówi o „historycznym punkcie zwrotnym dla marki” i żąda od pracowników gotowości do zaakceptowania cięć. Jak twierdzi Killian, tylko w ten sposób Volkswagen może skutecznie wyjść z kryzysu i odwrócić negatywny trend. Volkswagen zanotował w trzecim kwartale 2024 roku drastyczny spadek zysków aż o 63,7 proc.