Szeroki, czarny pas na krawędzi przedniej szyby, nazywany również krawędzią sitodrukową, wykonany jest z wypalanej farby ceramicznej. Materiał ten jest trwale łączony ze szkłem w procesie produkcji szyby i spełnia kilka ważnych funkcji. Z jednej strony chroni uszczelki gumowe i materiał klejący łączący przednią szybę z nadwoziem przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Bez tej ochrony uszczelki z czasem mogłyby stać się kruche i porowate, co mogłoby znacznie osłabić stabilność przedniej szyby. Z drugiej strony czarna obwódka ukrywa często nierównomiernie nałożony klej i ewentualne pozostałości. Zapewnia to nie tylko większą trwałość, ale również bardziej estetyczny wygląd, dzięki temu nie widać pozostałości kleju. Wreszcie krawędź przyczynia się także do harmonii wizualnej, tworzy przejście między przednią szybą a nadwoziem.

Jednak na wielu przednich szybach znajdują się małe czarne punkty, zaczynając od czarnej krawędzi, które zazwyczaj zwężają się w kierunku wewnętrznej części szyby. Elementy te, zwane punktami sitodrukowymi, które mają spełniać inną funkcję. Głównym celem kropek jest estetyka. Tworzą płynne przejście między ciemną krawędzią i przezroczystą taflą szkła. Bez kropek czarna obwódka kończyłaby się nagle, co mogłoby wyglądać mniej atrakcyjnie. W niektórych pojazdach punkty te znajdują się również na lusterku wstecznym. Tutaj mają praktyczne zastosowanie. Lekko przyciemniają szybkę lusterka i chronią je przed silnym światłem. Dzięki temu ma być łatwiej spojrzeć w lusterko wsteczne, szczególnie gdy słońce jest nisko. Kropki są często rozmieszczone w gradacji wielkości, co pozwala na uzyskanie wyjątkowo miękkiego i płynnego przejścia od koloru ciemnego do przezroczystego. Efekt ten dodaje dodatkowej elegancji.

Czarne kropki na szybie mają głównie za zadanie poprawę eststyki

Zarówno czarna obwódka, jak i kropki są nakładane w procesie produkcji przedniej szyby. Farba ceramiczna jest trwale wypalana w szkle, dzięki czemu staje się ono odporne na działanie warunków atmosferycznych i ścieranie. To daje pewność, że funkcje ochronne i estetyczne szyby będą zachowane przez cały okres jej użytkowania. Szyby przednie wykonane są ze szkła bezpiecznego, które składa się z dwóch warstw szkła i umieszczonej pomiędzy nimi folii poliwinylobutyralowej (PVB). Konstrukcja ta pełni istotną funkcję ochronną: w razie wypadku szkło pozostaje przyklejone do folii, co zapobiega narażeniu pasażerów na skaleczenie odłamkami szkła.