Mercedes-Benz oferuje dzisiaj samochody elektryczne w każdym z kluczowych segmentów rynku, w których jest obecny. Są wśród nich przełomowe modele klas wyższej i luksusowej, zbudowane na dedykowanej platformie dla pojazdów na prąd: EQE, EQE SUV oraz EQS i EQS SUV. Ich rozbudowana oferta pokrywa szerokie spektrum potrzeb i sięga od wersji najbardziej oszczędnych aż po sportowe wydania AMG. Bez względu na odmianę silnikową wszystkie mogą pochwalić się zasięgami porównywalnymi z ich spalinowymi odpowiednikami. To zasługa połączenia innowacyjnej technologii ze wzorową aerodynamiką, które zapewnia imponującą efektywność w realnych warunkach. Jak poszczególne warianty linii modelowych EQE i EQS wypadają pod względem zasięgu? Sprawdźmy.

Zasięgi samochodów elektrycznych w dużej mierze zależą od stylu jazdy i warunków otoczenia. Można go sprawdzić w opracowanym przez Mercedes-Benz estymatorze zasięgu dostępnym na stronie internetowej. To przydatne narzędzie, które pozwala przygotować się do podróży i sprawdzić realny zasięg zelektryfikowanych modeli z gwiazdą na bazie m.in. profilu trasy oraz warunków pogodowych – zarówno przed zakupem auta, jak i w trakcie eksploatacji.

Przełomowa limuzyna EQE

Kompleksowa gama elektrycznych Mercedesów sięga od kompaktowych SUV-ów EQA i EQB przez reprezentantów klasy wyższej – EQE i EQE SUV – aż po luksusowe modele EQS oraz EQS SUV. Należą do niej również praktyczne, osobowe transportery EQT i EQV.

Szczególną rolę w tym gronie odgrywa rodzina elektrycznych pojazdów Mercedes-Benz klas wyższej i luksusowej: EQE, EQE SUV, EQS oraz EQS SUV. To pierwsze modele z gwiazdą zbudowane na dedykowanej platformie dla aut na prąd. Wszystkie łączą znakomite osiągi i stabilność prowadzenia z innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi im doskonałe zasięgi. Należą do nich m.in.: efektywne silniki elektryczne, dopracowana koncepcja termiczna z seryjną pompą ciepła oraz pojemny akumulator, który realnie oferuje wysokie moce ładowania prądem stałym (DC) w szerokim zakresie stopnia napełnienia – co przekłada się na korzystny przebieg tzw. krzywej ładowania. Codzienne uzupełnianie energii może usprawnić dostępność ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy 22 kW.

Wizualną wizytówką modeli EQE, EQE SUV, EQS i EQS SUV jest futurystyczna, niezwykle opływowa sylwetka z tzw. czarnym panelem zamiast tradycyjnego grilla, która idzie w parze ze wzorowymi parametrami aerodynamicznymi. Niewielki opór powietrza przyczynia się zarówno do niskiego poziomu hałasu we wnętrzu, jak i ograniczenia zużycia prądu podczas podróżowania z wyższymi prędkościami. Przez cały czas w efektywnym stylu jazdy kierowcę wspomaga rozbudowana rekuperacja energii z inteligentnym trybem na bazie czujników i nawigacji.

Od 452 do nawet 737 km

Połączenie innowacyjnych technologii i zaawansowanej aerodynamiki sprawia, że modele Mercedes-Benz z rodzin EQE i EQS zapewniają jedne z największych zasięgów oferowanych przez nowe auta elektryczne dostępne na polskim rynku. Potwierdzają to zresztą badania niezależnych specjalistycznych mediów. Rekordzista – tylnonapędowy wariant EQS 450+ z silnikiem o mocy 360 KM – w realistycznym mieszanym cyklu WLTP umożliwia przejechanie na jednym ładowaniu dystansu 737 km. Czy to wystarczający zasięg na jednym ładowaniu?

Ranking zasięgu poszczególnych wersji modeli EQE i EQE SUV oraz EQS i EQS SUV (dane dla cyklu mieszanego WLTP) otwierają wersje AMG. Trudno się dziwić, im większa moc, tym większy apetyt na energię. Nawet jednak w przypadku najmocniejszej odmiany AMG EQE SUV 53 4MATIC+ o mocy 625 KM, który przyspiesza do setki w 3,7 s, zasięg to 452 km. A później jest już tylko lepiej.

Barierę 600 km przebija EQE 500 4MATIC o mocy 408 KM, który zgodnie z cyklem WLTP potrafi pokonać na jednym ładowaniu aż 612 km. Na szczycie rankingu jest EQS 450+ o mocy 360 KM z zasięgiem wynoszącym nawet 737 km.

Ile to dużo, a ile wystarczająco?

Po co ta licytacja? Tutaj nie chodzi o same liczby. W przypadku elektromobilności ważne jest, by świadomie wybrać napęd i pojemność baterii. Bo o tym powinny decydować nasze potrzeby. W końcu przekłada się to później bezpośrednio na cenę, ale także o późniejsze użytkowanie samochodu.

Ostatnie lata i dynamiczny postęp w obszarze konstrukcji aut elektrycznych oraz ich oprogramowania pokazują, że dostępne zasięgi – bez względu na klasę pojazdu – już dziś odpowiadają wymaganiom nawet tych klientów, którzy często pokonują dalekie trasy. Potwierdzają to zresztą dane statystyczne z aplikacji EQ Ready app. Mercedes-Benz sporządzane na bazie rzeczywistych podróży: 98% przejazdów samochodami zelektryfikowanymi (xEV) odbywa się na dystansie do 400 km. I to jest dzisiaj wystarczający zasięg samochodu elektrycznego.

