Oto najmocniejszy jednocylindrowy silnik na świecie. Produkuje go włoska firma

Jednocylindrowy silnik o dużej pojemności stał się rzadkością, w jednośladach dominują silnika dwucylindrowe, które są nawet w niższej klasie średniej ze względu na płynną pracę i większą moc. Jednocylindrowy typ silnika przetrwał jedynie w małej niszy wśród motocykli. Ducati zaskoczyło nowo zaprojektowanym jednocylindrowym silnikiem, który napędza model Hypermotard 698 Mono. Dzięki mocy 77,5 KM silnik stał się najmocniejszym jednocylindrowym silnikiem na świecie i zrzucił z tronu jednostkę KTM o mocy 75 KM.

Najmocniejszy silnik jednocylindrowy produkuje Ductai

Silnik powstał z przekrojonego na pół silnika V z Ducati Superquadro V o pojemności 1,3 litra, z którego przyjęto wiele komponentów. Średnica, który w porównaniu z silnikiem Ducati i tak pozostał krótki. Silnik osiąga wysokie obroty - maksymalnie 10250 obr./min. Włożono dużo pracy i wysiłków w to, żeby silnik cicho pracował np. wały wyrównoważające oddzielono od skrzyni korbowej ściankami działowymi.

Jednocylindrowy silnik w Ducati Hypermotorad 698 Mono mat. prasowe

Wracając do mechaniki i konstrukcji silnika. Jednostka napędowa Ducati ma największy tłok, jaki kiedykolwiek zastosowano w produkowanym jednocylindrowym motocyklu. Ale duży nie musi oznaczać ciężki. Kuty ze stopu lekkiego, krótki tłok waży zaledwie 644 gramy z pierścieniami i sworzniami tłokowymi. Pod względem średnicy jest to jeden z najlżejszych tłoków dostępnych do motocykli.