Motocykl z Rzeszowa w stylu Art Deco

Odwzorowanie linii samochodu na motocyklu było największych wyzwaniem technicznym projektu. Konstruktorzy z Game Over Cycles zadbali o każdy detal. Oprócz połączenia wizualnego obydwu pojazdów zarówno na zewnątrz (element wymienione powyżej), jak i wewnątrz (skóra na motocyklu odwzorowuje tapicerkę samochodu), motocykl musiał mieć odpowiednio duże proporcje, aby oddać kształt linii Slow Burna. Dodatkowo, mając na uwadze kto jest właściciel samochodu, ekipa Game Over Cycles dopasowała proporcje maszyny do wzrostu Jamesa Hetfielda (185 cm) co było szczególnym wyzwaniem w kontekście utrzymania proporcji całości pojazdu. Jednocześnie cała konstrukcja musiała być utrzymana w duchu stylistyki, w której został zbudowany pojazd wyjściowy, czyli Auburn 852, rocznik 1936 reprezentujący styl Art Deco. Styl ten zarówno w sztuce, jak i architekturze, wyrażał się uporządkowaną i spójną formą. Charakteryzują go symetryczne wzory, łuki, owale oraz elipsy. Niezależnie czy były to pojazdy, ubrania, elementy wyposażenia wnętrz czy całe budynki, dzieła w stylu Art Deco wyróżniały się wyjątkową estetyką, kunsztem wykonania i zastosowaniem wysokiej jakości materiałów.

Customowy motocykl inspirowany samochodem Auburn 852. Fot. Paweł Olearka mat. prasowe

Całość konstrukcji motocykla jest wykonana ze stali. Nie zawiera ona żadnych plastikowych elementów. Pojazd charakteryzuje się czystą linią, co oznacza, że wszystkie śruby są przykryte. Maszyna ma 3,3 metra długości i waży 400 kg. Czas pracy nad budową pojazdu wyniósł 7 000 roboczogodzin. - Kiedy zobaczyliśmy zdjęcia motocykla zbudowanego przez GOC, zwaliło nas z nóg. To niesamowity pojazd, szczególnie kiedy porówna się go z samochodem Jamesa. Karoseria, koła, kolor, nawet manetki, wszystko idealnie nawiązuje do samochodu. Chylę czoła przed Game Over, wykonali wspaniałą pracę jeśli chodzi o odwzorowanie stylistyki Slow Burna, a kunszt ich rzemiosła jest nie z tej ziemi - skomentował Rick Dore, amerykański konstruktor samochodów customowych, który odrestaurował Auburna 852. - Metallica zawsze była dla mnie ogromną inspiracją artystyczną. Jestem fanem zarówno muzyki zespołu, jak i oprawi wizualnej, która towarzyszy ich sztuce. James Hetfield zaś jest wielkim fanem motoryzacji, kolekcjonuje i odnawia zabytkowe samochody, tak więc postanowiliśmy połączyć te dwa światy i zbudować motocykl inspirowany pojazdem należącym do Jamesa - tłumaczy genezę projektu Stanisław Myszkowski, założyciel i właściciel Game Over Cycles.

Customowy motocykl inspirowany samochodem Auburn 852. Fot. Paweł Olearka mat. prasowe