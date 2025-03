Sezon motocyklowy zbliża się wielkimi krokami. Jeśli zastanawiasz się czy w twoim garażu nie powinna znaleźć się nowa maszyna, wizyta na Suzuki Moto Road Show to najlepszy pomysł. Przyjemnie spędzą tam czas również ci, którzy po prostu kochają motocykle, chcą być na bieżąco i na własne oczy zobaczyć ekscytujące nowości. O co chodzi?

Suzuki Moto Road Show to cykl pokazów najnowszych motocykli Suzuki DR-Z4S i DR-Z4SM

Są organizowane w salonach dilerskich sieci Suzuki Motor Poland niemal w całym kraju. Co ważne, w większości lokalizacji pokazy zaplanowano wczesnym wieczorem, o godzinie 18. Nie musisz więc brać wolnego z pracy ani urywać się wcześniej. Jedynie we Wrocławiu i w Warszawie Suzuki będzie można zobaczyć podczas targów motocyklowych - odbędzie się to w czasie imprez Wrocław Motorcycle Show 2025 w dniach 22-23 marca w Hali Stulecia oraz podczas szóstej edycji Warsaw Motorcycle Show w Nadarzynie/Ptak Warsaw Expo w dniach 28-30.03. W obu przypadkach będą to jednak weekendowe premiery, a więc czasu nie powinno zabraknąć.

Prezentacje poprowadzą ambasadorzy Suzuki, Rafał Jemielita i Jarosław Maznas, a gościem specjalnym każdego spotkania będzie redaktor naczelny portalu Motovoyager.pl Michał Brzozowski – motocyklowy ekspert z ogromnym doświadczeniem, także w jeździe terenowej.

Poznaj bliżej pokazywane motocykle

Obydwa modele zaprezentowano na ostatnich targach w Mediolanie. Suzuki DR-Z4S to motocykl, do którego idealnie pasuje hasło „Ready 4 Anything” (gotowy na wszystko). Ten jednoślad zabierze was w dowolne miejsce na Ziemi, bez znaczenia czy trasa prowadzi z daleka od bitych dróg.

Nowe Suzuki DR-Z4SM gwarantuje odpowiedni poziom osiągów i łatwość prowadzenia, co każdego motocyklistę wyniesie na zupełnie nowy poziom. Ten motocykl został zaprojektowany przy wykorzystaniu wielu lat tradycji i doświadczeń zdobytych na torach i w jeździe po ulicach, jednocześnie zapewniając niesamowity poziom przyjemności z jazdy. Kiedy wsiadasz na DR-Z4SM, najważniejsza staje się dla Ciebie zabawa i wolność jazdy we własnym rytmie.

Inżynierowie Suzuki w obu motocyklach dopieścili właściwie wszystkie ich kluczowe elementy: od silnika, przez ramę, aż po elektronikę. Wszystko po to, by dostarczyć jeszcze lepszych wrażeń. Opisywane jednoślady napędza ten sam, 38-konny, jednocylindrowy, czterozaworowy silnik DOHC o pojemności 398 cm³ z dwiema świecami zapłonowymi i elektroniczną przepustnicą i wtryskiwaczami z 10 otworami, zapewniający płynne i łatwe do kontrolowanie przekazywanie mocy już od najniższych obrotów. Obydwa mają zawieszenie z długim skokiem, dopasowane do potrzeb kierowcy skuteczne układy hamulcowe, a także zmienne tryby jazdy (SDMS) oraz wyłączany ABS (w modelu 4S w obu kołach i to pierwszy model Suzuki z takim rozwiązaniem, w 4SM – tylko z tyłu). Lista systemów i technologii z Hamamatsu jest oczywiście znacznie dłuższa, a przy okazji pokazów Suzuki Moto Roadshow ekspert – Michał Brzozowski – chętnie odpowiada na wszystkie pytania. Czy znamy cenę? Na pewno poznacie ją podczas wieczornych spotkań z Suzuki, ale „Roadshow” to zarazem najlepszy moment, żeby jeszcze ciut ponegocjować. Warto zapytać o cenę handlowców, podpowiadamy!

Oto kalendarz Moto Road Show 2025 DR-Z4S/DR-Z4SM

14.03 - Moto-Moto, Łódź, Al. Włókniarzy 217 (godz. 18.00)

15.03 - Motocykle 3 City, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59A (godz. 12.00)

17.03 - Motocykle 3 City, Bydgoszcz, ul. Fordońska 116 (godz. 18.00)

18.03 - Moto46, Szczecin, Kurza 4 (godz. 18.00)

19.03 - Centrum Motocyklowe Adamiszyn, Gorzów, Poznańska 94A (godz. 18.00)

20.03 - Motocykle Poznań, V-Cruiser, Bułgarska 65A (godz. 18.00)

22-23.03 - Wrocław Motorcycle Show 2025 (Hala Stulecia Wrocław)

25.03 - Dos Toros, Tychy ul. Dzwonkowa 149 (godz. 18.00)

26.03 - Moto-Trip, Modlnica pod Krakowem, ul. Częstochowska 6 (godz. 18.00)

28-30.03 - Warsaw Motorcycle Show w Nadarzynie/Ptak Warsaw Expo (stoisko dilerów MonsterBike i Motors Żerań)

01.04 - AutoJakubowscy, Świlcza pod Rzeszowem - Świlcza 146i (godz. 18.00)

02.04 - Autobroker, Lublin, Mełgiewska 10 (godz. 18.00)

