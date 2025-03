Jazda na motocyklu to z całą pewnością wielka przyjemność, o czym zaświadczy każdy, kto chociaż raz miał okazję – legalnie, podkreślmy – poprowadzić maszynę na dwóch kołach. Całe rzesze właścicieli przeróżnych motocykli, od maxi skuterów aż po najszybsze, sportowe jednoślady, z utęsknieniem przeglądają prognozę pogody. Wiadomo – czekają na wiosnę! Każdy ciepły weekend to doskonały pretekst, żeby ruszyć przed siebie. Wprawdzie czasem „wyprawa” jest do najbliższego sklepu po zakupy, ale też zdarza się wypad ad hoc na drugi koniec kraju, bo przecież lubimy morze i góry. Pasja wciąga i to dla każdego motocyklisty jest oczywiste!

Foto: Suzuki

Niestety, pisze się sporo o tym, że jazda motocyklem ma także swoje ciemne strony. Każdego roku zdarza się wiele wypadków z udziałem pojazdów na dwóch kołach. Przyczyny bywają różne - od nieuwagi innych użytkowników dróg, przez brawurę po usterki techniczne. Konsekwencje bywają poważne, a nierzadko wręcz tragiczne. Czy wypadków da się uniknąć? Nie można ich wyeliminować całkowicie, bo wciąż pozostajemy tylko ludźmi i błędy się zdarzają. Ale im więcej wiemy i im lepiej jeździmy, tym szansa, że unikniemy złego jest coraz większa. Podstawa to także edukacja – takie jest założenie Suzuki Motor Poland, która dla właścicieli motocykli marki z Hamamatsu organizuje Suzuki Moto Szkołę.

Popracuj nad samym sobą!

Motocyklista, który chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, powinien regularnie ćwiczyć w „warunkach bojowych”, czyli po prostu dużo jeździć. Najlepiej – z udziałem instruktora, który wskaże błędy i wyeliminuje złe nawyki. Na szczęście taka „nauka” może być całkiem przyjemna. Nie trzeba siedzieć w książkach, pisać prac o teorii i nie ma pisemnych sprawdzianów. Jeśli już w ogóle można mówić o kontroli, „sprawdziany” w Suzuki Moto Szkole to praktyka na torze.

Suzuki Moto Szkoła po raz 19.

Inicjatywa importera japońskiej marki nie jest nowa – „Szkoła” Suzuki startuje w tym roku po raz dziewiętnasty. W ramach dziewięciu zjazdów można nauczyć się bezpiecznego pokonywania zakrętów, przećwiczyć taktykę jazdy i obserwację z oceną punktów referencyjnych na torze, a także techniki operowania hamulcem i gazem oraz przyjmowanie prawidłowej pozycji na motocyklu. Tak jak we wcześniejszych edycjach, szkolenia poprowadzą doświadczeni instruktorzy JC Group z lubianym Januszem Czają na czele.

Foto: Suzuki

Nowy tor w kalendarzu

Pierwsze spotkanie na torze doskonalenia techniki jazdy odbędzie się już na początku maja, a szkolenia Suzuki potrwają do końca sierpnia. Gdzie będzie można pojeździć? W kalendarzu Suzuki Moto Szkoły znalazły się tory w Słomczynie, Pszczółkach (AutoDrom Pomorze), Starym Kisielinie czy w Łodzi, ale w tym roku odbędzie się też debiut nowego obiektu! Jeden ze zjazdów “Szkoły” zaplanowano na Autodromie w Biłgoraju.

Co naturalne, u wielu zainteresowanych pojawia się pytanie: czy przypadkiem nie muszę mieć już konkretnych umiejętności, by w ogóle wziąć udział w szkoleniu? Czy nie będę odstawał od grupy, jeśli to moja pierwsza wizyta na torze? Odpowiedź brzmi: nie. W ramach Suzuki Moto Szkoły 2025 można skorzystać z doświadczenia instruktorów, zapisując się do jednej z dwóch grup: dla początkujących lub dla średniozaawansowanych. Na torze instruktorzy z JC Group opiekują się kilkuosobowymi grupami, demonstrując poszczególne zachowania na torze, na bieżąco obserwując każdego z uczestników oraz przekazując własne uwagi, co pozwala szybko eliminować błędy.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w doskonaleniu techniki jazdy, należy spełnić następujące warunki:

-posiadanie dowolnego motocykla Suzuki (zajęcia dedykowane właścicielom jednośladów rodem z Hamamatsu), który jest zarejestrowany i ma opłacone, aktywne ubezpieczenie OC;

-odpowiedni ubiór ochronny (kurtka skórzana lub tekstylna, z protektorami ramion, łokci i pleców lub – ewentualnie - tzw. żółw, spodnie (skórzane lub tekstylne) wyposażone co najmniej w protektory kolan, rękawice motocyklowe, kask z atestem, buty chroniące kostkę.

Ile to kosztuje? Opłata za szkolenie wynosi 390 zł od osoby i obejmuje całodniowe szkolenie wraz z obiadem.

Aby się zapisać wystarczy odwiedzić stronę www.suzuki.pl/moto/suzuki-moto-szkola i po prostu wypełnić zgłoszenie.

Tak prezentuje się kalendarium szkoleń:

Foto: Suzuki

Szkolenia realnie poprawiają bezpieczeństwo jazdy. Doświadczeni instruktorzy mogą szybko zauważyć złe nawyki i pomóc w ich wyeliminowaniu. Wszystko odbywa się w miłej atmosferze i dostarcza wielu pozytywnych emocji. To najlepsza definicja pojęcia „nauka przez zabawę” - czy jest coś przyjemniejszego? Widzimy się na torze!

Foto: Suzuki

Materiał Promocyjny