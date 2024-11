Materiał powstał we współpracy z Suzuki

Suzuki to marka, która już dziś oferuje swoim klientom szeroką gamę napędów. Chętni mogą wybierać między autami z układem tzw. miękkiej hybrydy lub z rozwiązaniem Strong Hybrid, pozwalającym na poruszanie się chwilowo wyłącznie z wykorzystaniem silnika elektrycznego. Dotychczas koncern z Hamamatsu nie miał w europejskiej gamie modelu bez jednostki spalinowej – „wewnętrznego spalania”. Teraz to się zmienia. Suzuki e VITARA jest w pełni elektryczna.

Oto Suzuki i jego najnowszy SUV

Samochody elektryczne powoli lecz konsekwentnie podbijają rynek. Nie da się ukryć, że to z powodu potencjalnie niższych kosztów eksploatacji (zwłaszcza przy ładowaniu wprost z gniazdka, gdy w domu mamy instalację fotowoltaiczną i bank energii), ale też ciszy w aucie, świetnej reakcji na gaz, a do tego możliwości skorzystania z ułatwiających codzienną jazdę przywilejów, takich jak darmowe parkowanie w centrach wielu miast czy wjazd na buspasy. Dla wielu liczy się również ekologia i przyjazność takich napędów dla środowiska. Po dodaniu do tego zestawu cech typowych dla marki Suzuki, takich jak dzielność także poza asfaltem, trwałość i bezawaryjność, propozycja japońskiego koncernu nabiera rumieńców.

Pierwszy elektryczny model Suzuki to samochód, który został zaprojektowany według koncepcji „Emotional Versatile Cruiser”. Łączy zaawansowaną technologię z mocną konstrukcją typową dla pozostałych SUV-ów marki z Hamamatsu. Został zbudowany na platformie „Heartect-e” stworzonej specjalnie dla potrzeb tego projektu i ma - jako pierwsze Suzuki - zaawansowany napęd cztery koła „ALLGRIP-e”.

Jak wygląda nowa e VITARA?

To model stworzony od podstaw, pasuje jednak swoim DNA do reszty produktów japońskiej marki. Motyw przewodni tego projektu to „High Tech&Adventure” - co oznacza, że auto łączy zaawansowanie technologiczne z solidnością typową dla SUV-ów. Nowy samochód ma koła o dużej średnicy, duży rozstaw osi

i deskę rozdzielczą ze zintegrowanym wyświetlaczem dużych rozmiarów, zaawansowane wyposażenie oraz konsolę środkową w kolorze fortepianowej czerni, która efektownie odbija światło. Z pewnością może się podobać… a raczej - trudno, by się nie podobał.

Czas na trochę techniki

e VITARA ma układ napędowy z osiami eAxle i akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi. To oznacza, że pierwszy samochód BEV konstrukcji Suzuki został wyposażony w oś lub osie eAxle (w zależności od wersji, ponieważ dostępne są zarówno odmiany 2WD, jak i 4WD), w których zintegrowano silnik lub silniki (odmiana 4WD ma dwie jednostki napędowe) wraz z falownikiem oraz bezpieczne, niezawodne akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Samochód charakteryzuje dobre przyspieszenie w całym zakresie prędkości - czyli od pełnego zatrzymania aż do szybkości maksymalnej.

Skoro mówimy o Suzuki, pamiętajmy też o offroadowym dziedzictwie marki. W japońskiej centrali też o nim pamiętają - a doświadczenia z projektowania aut do pracy i zabawy poza ubitym szlakiem wykorzystano przy tworzeniu e VITARY. Auto zostało wyposażone w dwie niezależne e-osie, z przodu i z tyłu. System ALLGRIP-e zapewnia nie tylko wysoką sprawność i wytrzymałość, ale także pozwala na precyzyjną kontrolę i doskonałą reakcję na gaz. ALLGRIP-e ma również tryb Trail, który przydaje się z daleka od bitych dróg. W razie utraty przyczepności jednego z kół następuje jego błyskawiczne dohamowanie, a następnie moment obrotowy jest przekierowany na inne koła (funkcja LSD).

Zauważmy też dbałość o detale w nowym modelu - platforma elektrycznego SUV-a Suzuki chroni przed przebiciem i porażeniem prądem. Jednocześnie jest lekka i dzięki krótkim zwisom gwarantuje przestronność we wnętrzu. Podłogę tak konstruowano, żeby zaoszczędzić miejsce na pojemne akumulatory. Mimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych (długość e VITARY to 4275 mm - jest więc autem mniej więcej wielkości S-Crossa i nieco przerasta Vitarę spalinową), BEV ma w środku sporo przestrzeni. Świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas dalszych wyjazdów.

Na koniec zerknijmy jeszcze do świata liczb - czyli podajmy podstawowe dane techniczne. Długość już znamy. Szerokość to 1800 mm, a rozstaw osi - 2700 mm. Zależnie od wersji, pojemność akumulatorów wynosi 49 lub 61 kWh. Moc: 144 lub 174 KM w odmianach z napędem na przód. Moment obrotowy to 189 Nm, chyba że mówimy o e VITARZE 4WD. Dzięki drugiemu silnikowi, moc takiego samochodu wynosi 184 KM, a moment obrotowy to 300 Nm.

„e VITARA to nasz pierwszy BEV, którego opracowaniu poświęciliśmy wiele sił i środków - tak, by stworzyć dla naszych klientów łatwy w obsłudze samochód. W zależności od wymagań i rynkowej specyfiki chcemy oferować klientom pojazdy typu BEV, hybrydy oraz auta napędzane CNG. Wprowadzenie modelu e VITARA to znaczący krok na drodze do obniżenia poziomu CO2. Będziemy nadal rozwijać ofertę i proponować nowe rozwiązania BEV dopasowane do różnych wymagań, które łączy wspólny mianownik – neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla” - tak najnowszą premierę komentuje prezydent marki Suzuki. Produkcja w indyjskiej fabryce w stanie Gujarat ruszy już wiosną. To ekscytujący moment w historii firmy!

