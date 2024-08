Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Ile kierowców, tyle potrzeb. Aby zaspokoić je wszystkie, menager floty musi się nieźle nagimnastykować i brać pod uwagę różnorodne czynniki, w tym potrzeby pracowników, koszty eksploatacji oraz comiesięczne zobowiązania. Czy jest marka, która zaspokoi wszystkie te potrzeby?

W przypadku zakupu indywidualnego to emocje wybijają się na pierwszy plan. Jesteśmy skłonni wydać więcej na samochód, który nam się podoba, wybija się spośród innych, spełnia nasze potrzeby i oczekiwania oraz zachwyca, jakością i wyposażeniem. W końcu wydajemy na niego własne pieniądze. A jeśli samochód kupuje firma?

Przy zakupach flotowych na pierwszy plan wybijają się bardziej przyziemne aspekty jak cena, wysokość raty, wartość rezydualna i TCO, czyli całkowity koszt użytkowania samochodu a w nim przede wszystkim zużycie paliwa i koszty serwisu. Menadżer floty musi więc rozsądnie zarządzać budżetem.

Cupra Formentor Mat. Partnera

W przypadku aut służbowych wcale nie jesteśmy zdani na typowe i opatrzone modele. Wystarczy nie iść utartymi szlakami. Wtedy można się szybko przekonać, że atrakcyjny design i wyposażenie samochodu idą w parze z atrakcyjnym finansowaniem i jedną z wyższych wartości rezydualnych. A całość sprawi, że przez pryzmat samochodu w oczach klientów firma będzie postrzegana za dynamiczną i nowoczesną. Dokładnie taką, jaką jest marka Cupra.

Design

Jedni lubią kombi, inni wolą SUV-y, fanów crossoverów także nie brakuje. Ważne, by auto dobrze się prezentowało. W końcu to jeżdżąca wizytówka firmy, a dla pracownika dodatkowy benefit. Sposób na wyróżnienie się. Ostre linie, nowoczesne kształty i niebanalne kolory to dzisiejsza motoryzacja. W autach Cupry detali także nie brakuje. Szczególnie tych w miedzianym kolorze. W końcu „cuprum” to po łacinie miedź. Do tego napęd benzynowy, Diesel czy może hybryda? Pytanie, jaka. Miękka, a może PHEV, czyli ładowana z gniazdka.

Cupra Formentor Mat. Partnera

Napęd

Cupra łączy w sobie wiele z tych elementów. Leon, Ateca, Formentor czy elektryczny Born i Tavascan to samochody wybijające się designem. Atrakcyjnego wyglądu trudno im odmówić. Hiszpański temperament przebija się zarówno w wyglądzie, jak i napędach. Do wyboru są silniki benzynowe, miękkie hybrydy, hybrydy PHEV, a także tradycyjne silniki wysokoprężne. No i silniki elektryczne. Mocy, też tutaj nie brakuje, bo w zależności od potrzeb można cieszyć się mocą 150 lub nawet 333 KM. Do tego napęd na dwa lub cztery koła i manualne, lub automatyczne skrzynie biegów DSG.

Tak szeroki wachlarz napędów pozwala dobrać samochód i konkretny model do indywidualnych potrzeb. A wszystko w konkurencyjne cenie i z gwarancją wysokiej wartości rezydualnej. Bo przecież to jeden z istotniejszych elementów wyboru auta do floty.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

Wartość rezydualna

Jednym z kluczowych elementów przy wyborze floty samochodowej jest także wartość rezydualna, która przewiduje przyszłą wartość pojazdu po zakończeniu okresu użytkowania oraz bezpośrednio wpływa na całkowite koszty użytkowania pojazdu (TCO). Według niezależnych analiz firmy INFO-EKSPERT, Cupra ma jedną z wyższych wartości rezydualnych w segmencie. Topowy Formentor po trzech latach i 60 tys. km będzie wart na rynku wtórnym około 70 proc. swojej wartości początkowej.

A od czego zależy wartość rezydualna? Wpływa na nią wiele czynników m.in. powszechna opinia o marce i modelu, popyt, cena zakupu, rodzaj nadwozia, kompletacja wyposażenia oraz jednostka napędowa. Jeśli wszystkie te elementy są na wysokim poziomie, wartość rezydualna także jest wysoka. A dodatkowo, gdy marka daje stabilny obraz rozwoju, eksperci wysoko ją wyceniają.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

Cena

Samochodów służbowych nikt już nie kupuje za gotówkę. Istotniejsza od ceny jest, zatem wysokość miesięcznej raty, która skupia w sobie nie tylko cenę auta, ale także wszystkie koszty związane z jego użytkowaniem. Od kosztów serwisowych, po wymianę opon, ubezpieczenie, a także koszty dodatkowe.

Nie bez znaczenia są, zatem dedykowane rozwiązania finansowe. Zapewniają one stałą opiekę nad pojazdem oraz atrakcyjne i przewidywalne miesięczne opłaty. Na cenę poza dobrą ofertą wpływa także wyposażenie. W przypadku Cupry jest ono godne marek premium. W skład standardowych opcji zalicza się m.in. tempomat z ogranicznikiem prędkości, Lane Assist, system rozpoznawania zmęczenia, 7 poduszek powietrznych, system bezkluczykowego dostępu do samochodu KESSY czy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala.

Cupra Tavascan Mat. Partnera

To, czego nie widać

Design, wyposażenie, wreszcie cena albo wysokość raty to wymierne elementy, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze auta do floty. Jednak są też rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a z którymi mamy do czynienia po pewnym czasie użytkowania auta. To choćby dedykowane centrum flotowe Cupry, z którym manager ma stały kontakt przy obsłudze samochodów flotowych. To także dedykowany doradca w salonach sprzedaży, który jest w regularnym kontakcie z managerem floty.

Dzięki temu, ma on dostęp do usług dodatkowych m.in. zakupu i przechowywania opon, usługi assistance 24h, samochodów zastępczych, ubezpieczenia i likwidacji szkód. W rzeczywistości zatem obsługą flotową zajmuje się całości firma nr 1 w finansowaniu samochodów na polskim rynku — Volkswagen Financial Services: od atrakcyjnej oferty finansowania począwszy, na profesjonalnym serwisie flotowym kończąc. Dotyczy to zarówno wynajmu długoterminowego, dzięki któremu można użytkować wysokiej klasy auta bez uiszczania opłaty wstępnej, jak i innych form zakupu.

Ireneusz Walczak

Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services