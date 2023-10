Pokolenie “Z” wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Kolejnym pokoleniem, które częściej decyduje się na zakup samochodów z napędem elektrycznym jest pokolenie Y. Według raportu EV Klub Polska są najliczniejszą grupą osób, która najczęściej wybiera samochody elektryczne. Dla przedstawicieli tej generacji idealnym modelem będzie w 100 proc. elektryczny model Cupra Born, w którym wysokie osiągi łączą się z niepowtarzalnym designem. Milenialsi lubią się wyróżniać, a indywidualizm jest dla nich ważny. Model Born ma pokazać, że elektryk nie musi być nudny m.in. dzięki niespotykanemu dotąd kolorowi karoserii Aurora Blue, matowym detalom, które przyciągną wzrok. Cupra od lat współpracuje z Seaqual Initiative, a wynikiem tej kooperacji są fotele kubełkowe w modelu Born, wyprodukowane z tkaniny Seaqual Yarn. Materiał ten pochodzi z recyklingowanych włókien polimerowych wytworzonych z surowców sztucznych wyłowionych z Morza Śródziemnego i innych zbiorników wodnych.

Cupra Born mat. prasowe

Z kolei osoby z pokolenia baby boomers, czyli ludzie urodzeni między 1943 a 1960 rokiem, dużo bardziej cenią sobie moc i wydajność silników, które zapewniają napędy tradycyjne. - To grupa kierowców, którzy są przyzwyczajeni do silników spalinowych. Wielu z nich wybiera samochody benzynowe, a także napędy wysokoprężne. Przykładem pojazdu Cupra, który doskonale odpowiada tym preferencjom, jest model Formentor wyposażony w silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 310 KM. Doskonałe osiągi łączą się z odważnym designem, więc flagowy samochód marki będzie idealnym wyborem dla nietuzinkowych boomersów, którzy chcą korzystać z pełni wrażeń podczas jazdy. – Przykładamy ogromną wagę do zrozumienia potrzeb i preferencji różnych pokoleń kierowców. Nasza oferta silników jest zróżnicowana, aby każdy mógł znaleźć coś, co spełnia jego oczekiwania zarówno pod względem wydajności, jak i odpowiedzialności ekologicznej. Jednak napędy to nie wszystko, ponieważ w Cupra wierzymy, że charakter klienta odpowiada charakterystyce modelu, który wybiera – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek Seat i Cupra.

Cupra Formentor mat. prasowe

Cupra to niekonwencjonalna marka, łącząca emocje, elektryfikację i sportowe osiągi, która zadebiutowała na rynku w 2018 roku modelem Formentor i od tamtej pory z powodzeniem inspiruje europejskie rynki z Barcelony. Siedziba główna marki i oddział Cupra Racing znajdują się w Martorell (Barcelona). Cupra posiada także globalną sieć wyspecjalizowanych punktów sprzedaży – Cupra Studio. Hiszpański chcą udowadnić, że elektryfikacja i sportowy charakter idealnie do siebie pasują. W 2022 roku marka osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży, dostarczając ponad 150 000 pojazdów. Każda premiera ma być kamieniem milowym w definiowaniu charakteru marki: Ateca, Leon, Formentor, Born czy Tavascan. Natomiast w 2024 roku pojawi się pierwszy zelektryfikowany sportowy SUV, czyli Cupra Terramar. Z kolei na rok 2025 planowana jest premiera najbardziej radykalnej interpretacji miejskiego samochodu elektrycznego marki, inspirowanej koncepcją Cupra Raval.