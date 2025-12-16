1900 KM, cztery silniki elektryczne i przyspieszenie, które zamiast ekscytować, na chwilę odbiera zdolność myślenia. A mimo to ten włoski hiper-GT potrafi być zaskakująco… elegancki. Włoska Pininfarina od dekad projektowała samochody dla innych – Ferrari, Alfy Romeo, Maserati. Dopiero gdy w 2015 r. przejął ją indyjski koncern Mahindra, pojawiła się szansa, by wreszcie stworzyć coś własnego. W Monachium powstała spółka Automobili Pininfarina GmbH, a jej pierwsze dzieło nazwano tak, jak twórcę legendarnego studia – Battista Farina. Symboliczny powrót do korzeni, tyle że z zupełnie nową technologią.

Pininfarina Battista Foto: Jan Guss-Gasiński

To auto nie ma silnika spalinowego. Nie ma nawet tradycyjnej skrzyni biegów. Zamiast tego ma cztery niezależne silniki elektryczne (po jednym na każde koło), baterię 115 kWh w układzie T i moc 1900 KM oraz moment obrotowy 2300 Nm. To te same komponenty, które znajdziemy w Rimacu Nevera – bo oba auta dzielą karbonowe podwozie i architekturę 800 V. Tyle że Battista robi to w stylu, w którym nawet Nevera wydaje się nieco zbyt techniczna. Każdy egzemplarz powstaje ręcznie w Cambiano, nieopodal Turynu. Na zbudowanie jednego potrzeba około 10 dni pracy, a cała produkcja zostanie ograniczona do 150 sztuk. Cena? Minimum 2,4 mln euro. Tyle ile kilka Ferrari SF90. Ale tu nie płaci się tylko za osiągi. Płaci się za spektakl.