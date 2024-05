Brytyjsko-włoski Morgan z niemieckim sercem. Jest idealny na lato

Nie ma drugiej takiej marki, jak Morgan. Stylistyka retro, technologia rodem sprzed lat (w dobrym tego słowa znaczeniu), sportowe osiągi, niska masa własna, niepowtarzalny charakter - oto tylko niektóre z zalet produktów tej niszowej, brytyjskiej marki. To samochody dla indywidualistów, którzy nie podążają za najnowszymi trendami. Cenią sobie styl… a ze stylem kojarzy się także taka nazwa, jak Pininfarina. Teraz Morgan i legendarne włoskie studio designu połączyły siły. Efekt to model Plus Six Midsummer - czyli znany od 2019 r. Plus Six (choć wygląda na samochód dużo starszy) z jedyną w swoim rodzaju karoserią.

Reklama

Morgan Midsummer mat. prasowe

Auto ma inspirowane projektami z lat 30. i 40. nadwozie wykonane z aluminiowych paneli. Powstało na platformie CX znanej z innych, nowych Morganów, a najlepszym słowem do opisania tego typu pojazdu jest nieco zapomniane określenie „barchetta” - czyli mówimy o dwuosobowym modelu bez dachu, z ręcznie wykonaną karoserią. Jej stworzenie zajmuje 250 roboczogodzin. Morgan Midsummer nie ma klasycznej przedniej szyby. Od „zwykłego” (o ile w tym przypadku można używać takiego określenia) Plus Sixa auto różni się także większymi przednimi reflektorami z wbudowanymi diodami do jazdy dziennej. „Letnia” wersja ma też niepowtarzalne, pełne, kute felgi. Są nie tylko piękne, ale i lekkie. Masa własna całego Morgana spadła poniżej 1000 kilogramów.

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Rolls-Royce Spectre: Elektryczna subtelność Rolls-Royce zaprezentował pierwszego produkowanego seryjnie elektryka. Nabywcy Spectre szybko zapomną o tym, że kupili auto na prąd.