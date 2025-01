Kierowcy mają obowiązek wymiany bezterminowych praw jazdy, które zostały wydane przed marcem 2013 roku będą mieli czas pięciu lat na wymianę swojego prawa jazdy (od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r.). Osoby, które nie spełnią tego obowiązku w wyznaczonym terminie, narażą się na karę w wysokości 5 tysięcy złotych. Wymiana to efekt konieczności aktualizacji danych kierowcy. Oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem możliwe będzie dalsze korzystanie z wersji cyfrowej dokumentu, dostępnej w aplikacji mObywatel. Trzeba jednak zaznaczyć, że nowe dokumenty będą miały różną ważność. Dla kategorii A, B i B+E będzie to 15 lat, a dla kategorii C i D będzie to 5 lat.

Nowe prawo jazdy bez ponownego egzaminu

Wymiana dokumentu nie będzie wiązała się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu czy przechodzenia badań lekarskich, o ile te ostatnie nie straciły ważności. Obowiązkowe będzie jednak złożenie stosownego wniosku, dostarczenia aktualnej fotografii oraz kopii dotychczasowego prawa jazdy. Nieco inne zasady dotyczyć będzie osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C i D. W ich przypadku wraz z wymianą dokumentu konieczne będzie przedstawienie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych. Zgodnie z obowiązującym cennikiem, koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł. Ministerstwo Infrastruktury rozważa jednak podniesienie tych opłat o 50 proc., czyli do ok. 151 zł. Dla kategorii C i D wymiana dokumentu oraz obowiązkowe badania to wydatek obecnie ok. 200 zł.