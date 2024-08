Obszerna aktualizacja Hyundaia Ioniq 5: Większy zasięg, nowe cyfrowe funkcje

Nowy Hyundai Ioniq 5 póki co bez polskich cen

Ioniq 5 otrzyma akumulator o większej pojemności - było 77,4 kWh będzie 84 kWh, a to oznacza większy zasięg. Hyundai podaje wartość 570 km. Dotychczas wg. WLTP Ioniq 5 osiągał maksymalnie 507 km. Ponadto przygotowanie akumulatora do szybkiego ładowania można teraz będzie wybrać ręcznie. Jeśli chodzi o napędy, wszystko pozostaje bez zmian: nie licząc sportowej "eNki" w ofercie pozostają trzy silniki o mocy 170 KM, 224 KM i 325 KM. Ioniq 5 otrzymał nowe amortyzatory, nadwozie zostało usztywnione w kilku miejscach, przednia część otrzymała wzmacniającą poprzeczkę i dodatkowe wzmocnienie w rejonie tylnej osi. Wszystko to ma na celu redukcję wibracji, poprawę zwinności i zminimalizowanie hałasu, dlatego też wokół zamontowanego z tyłu silnika zintegrowano dodatkową izolację akustyczną. Koreańczycy poprawiają także bezpieczeństwo bierne poprzez wzmocnione drzwi, solidniejszy słupek B i zwiększoną do ośmiu liczbę poduszek powietrznych. Odświeżony Hyundai Ioniq 5 jest dostępny w Korei Południowej już od marca 2024 roku i dopiero teraz trafi do Europy. Póki co nie ma polskich cen nowego modelu.

Nowy Hyundai Ioniq 5 mat. prasowe

