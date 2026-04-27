Porsche, Bugatti, Rimac
Porsche AG zgodziło się sprzedać swój 45-proc. udział w Bugatti Rimac konsorcjum kierowanemu przez fundusz inwestycyjny HOF Capital z siedzibą w Nowym Jorku. W pakiecie znalazł się również 20,6-proc. udział w Rimac Group, co w praktyce oznacza całkowite wycofanie się z inwestycji w chorwackiego producenta elektrycznych hipersamochodów.
Lutz Meschke, Mate Rimac, Oliver Blume
Porsche odcina się od jednego z najbardziej spektakularnych projektów ostatnich lat – i robi to w momencie, gdy rynek przestaje wybaczać kosztowne eksperymenty. To zamknięcie rozdziału, który rozpoczął się w 2021 r., gdy powstało Bugatti Rimac – joint venture łączące francuską legendę z chorwacką technologią. Wówczas układ był prosty: Rimac trzymał większościowe 55 proc., Porsche – pozostałe 45 proc.
Decyzja nie jest przypadkowa. Porsche znajduje się dziś pod presją finansową. Spadający popyt w Chinach, rosnące koszty oraz amerykańskie cła zaczynają realnie uderzać w marże. Rynek na informację o wycofaniu się z Bugatti Rimac zareagował chłodno, ale bez paniki – kurs akcji spadł o 1,6 proc.
Kupującym jest konsorcjum złożone z HOF Capital oraz BlueFive Capital, funduszu kierowanego przez Hazema Ben-Gacema, byłego menedżera Investcorp. HOF Capital współtworzy przedstawiciel wpływowej egipskiej rodziny Sawiris.
Po zamknięciu transakcji Rimac przejmie pełną kontrolę operacyjną nad Bugatti Rimac i jednocześnie zbuduje strategiczne partnerstwo z nowymi inwestorami.
Wyjście Porsche z Rimaca to coś więcej niż zwykła transakcja. To sygnał, że nawet najbardziej prestiżowe projekty muszą dziś przejść test rentowności. Z kolei dla Rimaca to moment przełomowy. Firma Mate Rimaca przestaje być technologicznym partnerem dużych graczy, a staje się samodzielnym architektem przyszłości motoryzacji.
