Audi Q7 ma pięć metrów długości i jeszcze przez kilka miesięcy będzie pełnił funkcję najprzestronniejszego SUV-a w ofercie marki. Już niedługo zadebiutuje Q9 – pierwszy w historii marki tak duży SUV.

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Nawet siedem miejsc i dach rodem z klasy luksusowej

Audi Q7 dostępne będzie w konfiguracjach pięcio-, sześcio- i siedmiomiejscowej. Po raz pierwszy w drugim rzędzie można zamówić dwa indywidualne fotele, które w połączeniu z trzecim rzędem siedzeń tworzą luksusowy układ sześciomiejscowy. Nie zabrakło też praktycznych rozwiązań – bagażnik mieści od 722 do 806 litrów, a po złożeniu siedzeń przestrzeń ładunkowa rośnie nawet do 2075 litrów.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Jednym z najbardziej efektownych elementów wyposażenia jest podświetlany panoramiczny dach z regulowaną przezroczystością. Dach można przyciemniać segmentowo, a jego podświetlenie współpracuje z systemem oświetlenia ambientowego wnętrza.

Audi mocno rozbudowało również warstwę cyfrową. Wnętrze wyposażono w zakrzywiony wyświetlacz Audi MMI Panoramic Display wykonany w technologii OLED oraz ekran dla pasażera. System Audi Assistant wykorzystuje sztuczną inteligencję do obsługi funkcji samochodu, a w przypadku bardziej ogólnych pytań może korzystać ze wsparcia ChatGPT. Do dyspozycji kierowcy pozostaje także sklep z aplikacjami Audi Application Store.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Światła, które potrafią rozmawiać z kierowcami

Szczególną uwagę zwraca nowa technologia oświetlenia. Reflektory Digital Matrix LED wykorzystują moduły micro-LED, które mogą wyświetlać na jezdni informacje wspierające kierowcę. Z kolei tylne światła Digital OLED trzeciej generacji potrafią komunikować ostrzeżenia innym uczestnikom ruchu, choćby o korku lub ryzyku otwarcia drzwi. Nowością jest także projekcja kierunkowskazów na nawierzchnię obok pojazdu, co ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Lampy potrafią nawet sygnalizować konieczność zwiększenia odstępu, jeśli samochód zbliży się zbyt blisko.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Sześciocylindrowy diesel – mocny argument

Jeśli ze względu na oszczędności Audi w momencie debiutu mogło wybrać tylko jeden silnik do Q7, to wybrało najlepszy. Ekologiczny sześciocylindrowy diesel z miękką hybrydą, jak żaden inny silnik, godzi osiągi i swobodę przemieszczania się z niską emisją, wynoszącą około 200 g CO₂/km. I świetnie współgra z przeznaczeniem dużego SUV-a. Audi przewiduje, że w Europie V6 TDI będzie najchętniej wybieranym silnikiem. Z czasem w ofercie pojawi się benzynowe V6 oraz hybryda plug-in, która pozwala w mieście przemieszczać się bezemisyjnie. Mamy wrażenie, że do motoryzacji wraca rozsądek.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Pod maską nowego Q7 pracuje trzylitrowy diesel V6 TDI dostępny w dwóch wariantach mocy: 245 KM oraz 299 KM. Obie wersje współpracują z układem mild hybrid MHEV Plus, który może chwilowo wspierać napęd dodatkową mocą 24 KM. Układ wykorzystuje również elektrycznie napędzaną sprężarkę poprawiającą reakcję na gaz i elastyczność przy niskich obrotach. Standardem pozostają ośmiobiegowa automatyczna skrzynia tiptronic oraz napęd quattro.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Komfortowy krążownik z nutą sportowych ambicji

Standardowe zawieszenie ze stalowymi sprężynami ma oferować wyższy komfort niż wcześniej, natomiast opcjonalne zawieszenie pneumatyczne adaptive air suspension pozwala zmieniać charakter auta od komfortowego krążownika po zaskakująco sprawnego SUV-a. W połączeniu z układem czterech kół skrętnych poprawia zarówno manewrowanie w mieście, jak i stabilność podczas szybkiej jazdy.

Audi Q7 Foto: Materiały prasowe

Audi Q7 potrafi zatrzymać się samo, gdy kierowca straci przytomność

Nowe Q7 otrzymało również rozbudowany zestaw systemów wspomagających kierowcę. Wśród nowości znalazł się Emergency Assist z funkcją samodzielnego zjazdu na pas awaryjny i zatrzymania pojazdu w przypadku utraty przytomności przez kierowcę. Auto potrafi także zapamiętać indywidualne manewry parkowania i samodzielnie wykonywać je później dzięki funkcji Trained Parking.

Audi nie próbuje rewolucjonizować segmentu dużych SUV-ów. Zamiast tego rozwija sprawdzoną receptę, dodając więcej technologii, komfortu i cyfrowych rozwiązań. Efekt przypomina dobrze znaną symfonię zagraną przez nową orkiestrę – melodia pozostaje rozpoznawalna, ale brzmienie jest zdecydowanie bardziej nowoczesne.