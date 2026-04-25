Dwa z 29 egzemplarzy Lamborghini Fenomeno przeznaczonych na cały świat trafią do polskich klientów. Fenomeno to najmocniejsze Lamborghini w historii, którego silnik V12 o pojemności 6,5 l generuje 1080 KM.

Reklama Reklama

To obracuje miejsce naszego kraju w światowej lidze w kontekście zainteresowania dobrami luksusowymi. Polacy dziś są nie tylko klientami takich marek jak Lamborghini, Ferrari czy Bugatti, ale mają pozycję, która umożliwia sięganie po te najbardziej ekskluzywne i limitowane produkty.

CEO Lamborghini Stephan Winkelmann Foto: Szczepan Mroczek

Dowodem na to, jak ważny jest dziś polski rynek dla Lamborghini, jest obecność na ceremonii otwarcia salonu w Katowicach CEO Lamborghini, charyzmatycznego Stephana Winkelmanna, który podkreślił, że Polska jest dziś dla tej włoskiej marki największym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Salon Lamborghini w Katowicach Foto: Materiały prasowe

Salon jako doświadczenie, nie tylko sprzedaż

Nowy salon w Katowicach ma być czymś więcej niż tylko punktem sprzedaży. To rather wizytówka marki i sygnał, że rynek dóbr luksusowych nad Wisłą zaczyna grać w światowej pierwszej lidze.

Salon nie ogranicza się do ekspozycji samochodów. To kompleksowe centrum doświadczeń – od konfiguracji auta w strefie Ad Personam, przez ofertę modeli używanych w programie Selezione, aż po pełną obsługę serwisową. Wszystko pod jednym dachem i w standardzie, który bardziej przypomina butik niż klasyczny salon samochodowy. Lamborghini dołącza do grupy ekskluzywnych marek oferowanych w ramach projektu La Squadra, powstałego z inicjatywy Jakuba Pietrzaka w 2013 r.

Jakub Pietrzak i Stephan Winkelmann Foto: Materiały prasowe

Sztuka spotyka motoryzację

Inauguracja miała też wyraźny kontekst artystyczny. Lamborghini zestawiło swoje modele z pracami NeSpoon – polskiej artystki, która łączy estetykę uliczną z motywami ludowymi. Ten dialog nie był przypadkowy. Marka coraz wyraźniej podkreśla, że chce być czymś więcej niż producentem samochodów. Design, sztuka i technologia mają tu wspólny mianownik – emocje.

CEO Lamborghini Stephan Winkelmann Foto: Materiały prasowe

Stephan Winkelmann podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami, że Lamborghini wchodzi w erę hybryd plug-in, co jest metodą na ograniczenie presji środowiskowej przy zachowaniu emocji podczas prowadzenia, z których marka słynie od narodzin.

Lamborghini Fenomeno Foto: Szczepan Mroczek

Ekskluzywność w czystej postaci

Katowicka premiera przyniosła pokaz najbardziej ekskluzywnych modeli. Fenomeno – limitowany do 29 egzemplarzy – to przykład strategii budowania wartości poprzez niedostępność. Z kolei Temerario Super Trofeo przypomniał, że motorsport nadal pozostaje laboratorium technologii dla drogowych Lamborghini.

Lamborghini Miura Foto: Szczepan Mroczek

Polska w strategii Lamborghini

Nowy salon to nie jednorazowa inwestycja, lecz element szerszej układanki. Lamborghini działa w Polsce od ponad dekady, ale dopiero teraz rynek zaczyna odpowiadać na ambicje marki.

Klasyczne modele Lamborghini Murcielago, Countach, Diablo. Foto: Szczepan Mroczek

Rosnąca liczba klientów, rozwój segmentu premium i coraz większa świadomość produktów sprawiają, że Polska staje się jednym z ważniejszych punktów na mapie Europy Środkowo-Wschodniej.