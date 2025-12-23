Aktualizacja: 23.12.2025 17:20 Publikacja: 23.12.2025 10:39
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie w Kampinoskim Parku Narodowym to efekt wieloletnich starań mieszkańców i działaczy społecznych
Foto: AdobeStock
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579 między Kazuniem a Lesznem oficjalnie rozpoczął działanie w grudniu 2024 r. To efekt wieloletnich starań mieszkańców, działaczy społecznych, a także Kampinoskiego Parku Narodowego. Projekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i kosztował 1,15 mln zł. Na tę inicjatywę głos oddało blisko 2300 osób, co świadczy o skali problemu i determinacji lokalnej społeczności.
Bramki pomiarowe zamontowano w dwóch lokalizacjach: południowej przy miejscowości Leszno, w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz północnej przy Cybulicach Dużych. System obejmuje nadzorem prawie 13-kilometrowy odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę. Urządzenia zostały zintegrowane z ogólnopolskim systemem CANARD zarządzanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, co oznacza pełną automatyzację procesu wykrywania naruszeń.
Dane zebrane przez Kampinoski Park Narodowy i grupę ZaPuszczeni wykazują, że tylko w październiku 2024 r. na tym odcinku zginęło sześć łosi. W całym 2024 r. pod kołami samochodów życie straciło 61 dzikich zwierząt, w tym pięć łosi. Do ofiar należały także sarny, jelenie, dziki, a nawet wilk. Mimo wprowadzenia w tym roku ograniczenia prędkości do 60 kilometrów na godzinę, kierowcy masowo lekceważyli przepisy. Badania przeprowadzone przez grupę ZaPuszczeni wykazały, że w ciągu zaledwie trzech godzin pomiaru aż 2200 pojazdów przekroczyło dozwoloną prędkość. Dodatkowo wielu kierowców traktowało tę trasę jako alternatywną obwodnicę Warszawy, zwłaszcza ciężarówki omijające bardziej ruchliwe arterie.
Należy pamiętać, że przekroczenie prędkości o 11-20 kilometrów na godzinę kosztuje 100 zł i 1 punkt karny, o 21-30 kilometrów na godzinę – 200 zł i 3 punkty, o 31-40 kilometrów na godzinę – 400 zł i 6 punktów, a o 41-50 kilometrów na godzinę – 800 zł i 10 punktów. Od września 2022 r. obowiązuje także zasada recydywy – powtórne wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat podwaja wysokość mandatu.
Źródło: rp.pl
