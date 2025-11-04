Reklama
Tu posypią się mandaty. Rekordowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ma 15 km

Autostrada A4 w województwie opolskim wkrótce zostanie wyposażona w dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Jeden z nich, o długości 15 kilometrów, ma szansę stać się najdłuższym tego typu systemem kontroli w Polsce, pobijając dotychczasowy rekord należący do odcinka na drodze ekspresowej S7.

Publikacja: 04.11.2025 10:03

Odcinkowy pomiar prędkości

Foto: fot. AdobeStock

Martin Śliwa

Infrastruktura odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) zostanie zainstalowana w dwóch lokalizacjach na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Pierwszy, rekordowy pod względem długości system, obejmie fragment rozpoczynający się na węźle Opole Zachód, a kończący się na Miejscu Obsługi Podróżnych w Prószkowie. Dystans między tymi punktami wynosi 15 kilometrów, co po uruchomieniu uczyni go najdłuższym odcinkowym pomiarem prędkości w kraju. Drugi system zostanie zlokalizowany między węzłem Krapkowice a MOP-em Góra Świętej Anny. Ten odcinek pomiarowy będzie miał 13 kilometrów. Obecnie dotychczasowy rekordzista pod względem długości – odcinkowy pomiar na ekspresowej S7 w powiecie białobrzeskim w województwie mazowieckim – ma 14 kilometrów. Według informacji przekazanych przez służby drogowe, obecnie trwa instalacja niezbędnej infrastruktury technicznej. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), instytucja odpowiedzialna za nadzór nad systemami kontroli prędkości w Polsce, nie podało jeszcze dokładnej daty uruchomienia nowych OPP.

Jak działają odcinkowe pomiary prędkości

Mechanizm działania OPP opiera się na współpracy dwóch kamer zamontowanych na początku i końcu kontrolowanego odcinka. Pierwsza kamera rejestruje numer rejestracyjny pojazdu oraz dokładny czas wjazdu na monitorowany odcinek. Druga kamera, zlokalizowana na końcu odcinka pomiarowego, odczytuje te same dane w momencie opuszczania strefy kontroli. System automatycznie oblicza średnią prędkość na podstawie znanej długości trasy oraz zmierzonego czasu przejazdu. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest eliminacja praktyki znanej jako "przyspieszanie między punktami". Kierowcy nie mogą już zwolnić przed fotoradarem, by zaraz po jego minięciu ponownie przekroczyć dozwoloną prędkość. Odcinkowy pomiar wymusza przestrzeganie limitów prędkości przez cały czas przejazdu.

Efektywność odcinkowych pomiarów prędkości potwierdzają dane z już działających systemów. Pomiar funkcjonujący od ponad roku między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na A4 zarejestrował w samej pierwszej połowie roku prawie 25 tys. wykroczeń. To zdecydowanie niechlubny rekord, zważywszy na fakt, że dotyczy zaledwie jednego fragmentu autostrady. W tym samym okresie wszystkie 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości rozmieszczone w całej Polsce zarejestrowały łącznie 263,8 tys. wykroczeń. Raporty z różnych lokalizacji w kraju pokazują, że na odcinkach objętych kontrolą średniej prędkości liczba wypadków spadła o 57 proc., a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się aż o 71 proc. Dane te jednoznacznie potwierdzają, że system odcinkowego pomiaru prędkości realnie zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce uruchomiono w 2015 roku na odcinku Łaziska–Góra Kalwaria.

Czy wiesz, że w Europie najdłuższy system odcinkowego pomiaru prędkości działa we Włoszech – na autostradzie A1 między Florencją a Bolonią i ma ponad 30 kilometrów długości.

Czy wiesz, że kamery OPP potrafią rozpoznać nawet tablice rejestracyjne motocykli, mimo że są znacznie mniejsze od samochodowych.

Czy wiesz, że dane z polskich odcinkowych pomiarów są analizowane w czasie rzeczywistym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w Warszawie.

