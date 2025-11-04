Efektywność odcinkowych pomiarów prędkości potwierdzają dane z już działających systemów. Pomiar funkcjonujący od ponad roku między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na A4 zarejestrował w samej pierwszej połowie roku prawie 25 tys. wykroczeń. To zdecydowanie niechlubny rekord, zważywszy na fakt, że dotyczy zaledwie jednego fragmentu autostrady. W tym samym okresie wszystkie 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości rozmieszczone w całej Polsce zarejestrowały łącznie 263,8 tys. wykroczeń. Raporty z różnych lokalizacji w kraju pokazują, że na odcinkach objętych kontrolą średniej prędkości liczba wypadków spadła o 57 proc., a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się aż o 71 proc. Dane te jednoznacznie potwierdzają, że system odcinkowego pomiaru prędkości realnie zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce uruchomiono w 2015 roku na odcinku Łaziska–Góra Kalwaria.

Czy wiesz, że w Europie najdłuższy system odcinkowego pomiaru prędkości działa we Włoszech – na autostradzie A1 między Florencją a Bolonią i ma ponad 30 kilometrów długości.

Czy wiesz, że kamery OPP potrafią rozpoznać nawet tablice rejestracyjne motocykli, mimo że są znacznie mniejsze od samochodowych.

Czy wiesz, że dane z polskich odcinkowych pomiarów są analizowane w czasie rzeczywistym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w Warszawie.