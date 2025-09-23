Aktualizacja: 23.09.2025 07:49 Publikacja: 23.09.2025 07:36
Tak wygląda logotyp Suzuki obecnie - chromowana litera "S"
Foto: mat. prasowe
Litera „S”, rozpoznawalna od dekad, zachowała swój charakterystyczny kształt, lecz przybrała bardziej płaską, nowoczesną formę. Chrom zastąpiło srebrne, błyszczące wykończenie, które ma podkreślać ekologiczne ambicje marki i jednocześnie nadać jej świeżości. Jak tłumaczy Toshihiro Suzuki, prezes firmy: „Nowy emblemat ucieleśnia nasze wieloletnie zaangażowanie w tworzenie wartościowych produktów i determinację w podejmowaniu nowych wyzwań.”
Dzisiejsza metamorfoza to dopiero trzeci duży zwrot w historii logotypu. Pierwsze logo z 1920 roku było stylizowanym napisem „Suzuki” zapisanym po japońsku. W latach 50., wraz z przejściem od maszyn tkackich do produkcji motocykli i samochodów, pojawił się prosty napis łacińskimi literami. Charakterystyczna litera „S” zadebiutowała w 1958 roku i od tamtej pory pozostaje fundamentem identyfikacji marki. Ostatnia duża zmiana nastąpiła w 2003 roku – wprowadzono wtedy chromowane wykończenie, które teraz ustępuje miejsca nowoczesnemu, bardziej minimalistycznemu srebru.
Tak prezentuje się nowy logotyp Suzuki. Wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej, najważniejsza zmiana to matowa powierzchnia, która zastąpiła chrom
Foto: mat. prasowe
Nowy logotyp najpierw trafi na samochody koncepcyjne prezentowane na salonie samochodowym w Tokio, a następnie stopniowo będzie wprowadzany do modeli seryjnych. To symboliczna korekta, ale w świecie motoryzacji logotypy to nie tylko znak graficzny – to obietnica. W przypadku Suzuki ma być to obietnica nowoczesności, prostoty i zrównoważonego rozwoju.
Suzuki przez ponad 100 lat istnienia zmieniało swój logotyp tylko kilka razy – dużo rzadziej niż wielu konkurentów. Oto najważniejsze etapy zmian:
1920–lata 40. – pierwsze logo było stylizowanym japońskim napisem „Suzuki” (firma wtedy produkowała krosna tkackie).
Lata 50. XX wieku – pojawiło się logo oparte na prostym napisie łacińskimi literami „Suzuki”.
1958 r. – debiut charakterystycznej litery „S”, która od tej pory stała się fundamentem identyfikacji wizualnej marki.
2003 r. – unowocześnienie i chromowane wykończenie litery „S” (znane do dziś).
2025 r. – premiera nowego, płaskiego i srebrnego znaku, który zastąpi wersję chromowaną.
Czy wiesz, że…
- Suzuki powstało w 1909 roku jako producent… krosien tkackich. Motoryzacja przyszła dopiero po II wojnie światowej.
- Pierwszy samochód Suzuki – Suzulight – zadebiutował w 1955 roku i był jednym z pionierów segmentu kei-car.
- Charakterystyczne „S” zadebiutowało w 1958 r. i od tamtej pory przeszło tylko trzy duże modyfikacje.
- Suzuki jest dziś obecne w ponad 190 krajach i należy do największych producentów motocykli na świecie.
- W 2024 roku globalna sprzedaż Suzuki przekroczyła 3 miliony aut, z czego połowę stanowiły małe modele miejskie.
