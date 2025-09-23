Litera „S”, rozpoznawalna od dekad, zachowała swój charakterystyczny kształt, lecz przybrała bardziej płaską, nowoczesną formę. Chrom zastąpiło srebrne, błyszczące wykończenie, które ma podkreślać ekologiczne ambicje marki i jednocześnie nadać jej świeżości. Jak tłumaczy Toshihiro Suzuki, prezes firmy: „Nowy emblemat ucieleśnia nasze wieloletnie zaangażowanie w tworzenie wartościowych produktów i determinację w podejmowaniu nowych wyzwań.”

Historia znaku Suzuki

Dzisiejsza metamorfoza to dopiero trzeci duży zwrot w historii logotypu. Pierwsze logo z 1920 roku było stylizowanym napisem „Suzuki” zapisanym po japońsku. W latach 50., wraz z przejściem od maszyn tkackich do produkcji motocykli i samochodów, pojawił się prosty napis łacińskimi literami. Charakterystyczna litera „S” zadebiutowała w 1958 roku i od tamtej pory pozostaje fundamentem identyfikacji marki. Ostatnia duża zmiana nastąpiła w 2003 roku – wprowadzono wtedy chromowane wykończenie, które teraz ustępuje miejsca nowoczesnemu, bardziej minimalistycznemu srebru.

Tak prezentuje się nowy logotyp Suzuki. Wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej, najważniejsza zmiana to matowa powierzchnia, która zastąpiła chrom Foto: mat. prasowe

Nowy logotyp najpierw trafi na samochody koncepcyjne prezentowane na salonie samochodowym w Tokio, a następnie stopniowo będzie wprowadzany do modeli seryjnych. To symboliczna korekta, ale w świecie motoryzacji logotypy to nie tylko znak graficzny – to obietnica. W przypadku Suzuki ma być to obietnica nowoczesności, prostoty i zrównoważonego rozwoju.