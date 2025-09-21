Aktualizacja: 21.09.2025 21:37 Publikacja: 21.09.2025 20:39
Foto: Mat. Partnera
Kongres Nowej Mobilności 2025, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 23-25 września, oferuje bezpłatny dostęp do trzech dni pełnych innowacji, premier i inspirujących dyskusji. To niepowtarzalna szansa dla wszystkich zainteresowanych przyszłością mobilności – od profesjonalistów branży po pasjonatów nowych technologii.
Foto: Mat. Partnera
Program pierwszego dnia (23 września) zapowiada się szczególnie spektakularnie. Toyota odsłoni w Katowicach aż cztery nowości, które inaugurują nową erę elektrycznego napędu w japońskim koncernie: wyrazistego i funkcjonalnego miejskiego crossovera Urban Cruisera, charyzmatycznego SUV-a po kompleksowej modernizacji bZ4x, stworzonego z myślą o rodzinnych podróżach bZ4x Touring oraz kompaktowego SUV-a w stylu coupe C-HR+.
Toyota Urban Cruiser
Foto: Mat. Partnera
Toyota bZ4x Touring
Foto: Mat. Partnera
Toyota C-HR+
Foto: Mat. Partnera
Prosto ze światowej premiery na targach IAA w Monachium do Katowic przyjedzie Volkswagen ID. CROSS Concept – to wizja przystępnej elektromobilności, która już w przyszłym roku ma trafić do produkcji seryjnej.
Volkswagen ID. CROSS Concept
Foto: Mat. Partnera
Swoją polską premierę będzie miał również Volkswagen e-Transporter – siódma generacja kultowego samochodu dostawczego jest w pełni gotowa na bezemisyjne misje z zasięgiem nawet 357 km.
Volkswagen e-Transporter
Foto: Mat. Partnera
Nissan będzie świętował na Kongresie Nowej Mobilności wielki comeback Micry. Szósta generacja popularnego miejskiego trendsettera występuje teraz wyłącznie z napędem elektrycznym – najlepiej pasującym do auta o takim charakterze. Pokaz na KNM będzie wyjątkową okazją do obejrzenia nowej Micry z bliska – w salonach sprzedaży auto pojawi się w pierwszym kwartale 2026 r.
Nissan Micra
Foto: Mat. Partnera
Premiera mikrosamochodu zaprojektowanego w Polsce
Na Kongresie Nowej Mobilności odbędzie się też światowa premiera polskiego mikropojazdu Ultre 3 Sharing – to projekt stworzony specjalnie z myślą o współdzielonej mobilności. Za Ultre stoi uznany polski projektant Oskar Zięta. Pojazd powstał w Polsce z wykorzystaniem głównie europejskich komponentów. W szkielecie nadwozia pojazdu wykorzystano przełomową technologię deformacji stali FiDU – umożliwia ona zrównoważoną produkcję bez stosowania tradycyjnych, ciężkich pras przemysłowych przy zachowaniu lekkości i wytrzymałości konstrukcji.
Ultre 3 Sharing
Foto: Mat. Partnera
Nie zabraknie też nowości od producentów z Chin. Po raz pierwszy na targach w Polsce będzie można zobaczyć takie pojazdy jak GAC Aion V, GAC Hyptec HT, Geely EX5 czy Xiaomi SU7 Ultra (na stoisku EV Repair Garage).
Xiaomi SU7 Ultra
Foto: Mat. Partnera
GAC Aion V
Foto: Mat. Partnera
Geely EX5
Foto: Mat. Partnera
Przejedź się najnowszymi samochodami elektrycznymi
Zainteresowani będą mogli także odbyć jazdy testowe takimi modelami jak Mazda 6e, Audi A6 e-tron i S6 e-tron oraz Nissan Ariya Nismo i Interstar-e. Ponadto Alpine zaprezentuje w strefie Expo swojego elektrycznego hot hatcha A290, a Volvo Trucks – betoniarkę na podwoziu z elektrycznym napędem.
Mazda 6e
Foto: Mat. Partnera
Audi A6 e-tron
Foto: Mat. Partnera
Nowości szykują także producenci infrastruktury ładowania. STAG EV pokaże premierowo nową ładowarkę do ładowania samochodów elektrycznych – to urządzenie skonstruowane w Polsce przez firmę, która do tej pory słynęła z instalacji LPG, a obecnie dynamicznie rozwija swoją ofertę EV. Również EVB wraz ze ScreenCharge pokażą swoje rozwiązania, które zostały zaprojektowane z myślą o możliwie najlepszym dopasowaniu do infrastruktury miejskiej.
Deklaracje z wizją przyszłości
Kongres Nowej Mobilności to również platforma współprac oraz porozumień. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach wydarzenia, interesariusze rynku podpiszą listy intencyjne, jak np. porozumienie sektorowe pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności (PSNM), Polskim Towarzystwem Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE), Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Urzędem Regulacji Energetyki (URE).
Nie można pominąć również podpisania listu intencyjnego budowy Centrum Nowej Mobilności czy premiery raportu „Kiedy wyobrażenie spotyka rzeczywistość. Premiera badania kierowców ICE i BEV”, przygotowanego przez Volkswagen Polska oraz EV Klub Polska.
Bezpłatny wstęp na Kongres Nowej Mobilności
Udział w kongresie jest całkowicie darmowy, wymagana jest jedynie rejestracja akredytacyjna na stronie wydarzenia: https://kongresnowejmobilnosci.pl/bilety-darmowe/
Kongres Nowej Mobilności 2025 to nie tylko prezentacja najnowszych trendów, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość transportu. W czasach, gdy mobilność przechodzi największą transformację od rozwoju konwencjonalnej motoryzacji, warto być tam, gdzie kształtują się rozwiązania jutra.
Więcej informacji o KNM 2025: https://kongresnowejmobilnosci.pl/
