Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad budowany odcinek S1 to kluczowy korytarz transportowy łączący autostradę A1 z granicą Polski ze Słowacją w Zwardoniu. Budowa tej drogi ekspresowej to teraz – po ukończeniu autostrad A1 i A4 - najważniejsza inwestycja drogowa na południu Polski. – Przez ponad 50 lat obwodnica GOP pomiędzy Podwarpiem a Tychami była najważniejszą arterią komunikacyjną w województwie śląskim. Docelowo jej funkcję przejęła S1, oferując użytkownikom nową jakość komunikacji dzięki większej funkcjonalności i prędkości przejazdu – komentuje GDDKiA.

Ostatni odcinek S1 realizowany jest tuż przed granicą Polski ze Słowacją. Trasa nie tylko ułatwi podróż na południe Europy, ale na całej swojej rozciągłości pozwoli na ominięcie obciążonych odcinków DK1 i wyeliminuje konieczność przejazdu przez Tychy, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice. Umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 GDDKiA podpisała jesienią 2019 r. Niemal rok później (latem 2020 r.) rozpoczęły się pierwsze prace. Aktualnie zaawansowanie sięga 95 procent, a trasa ma w pełni zostać gotowa do użytku pod koniec 2025 roku. – Przewidujemy, że oddanie do ruchu odcinka od Oświęcimia do Dankowic nastąpi w III kwartale br. Następnym udostępnionym odcinkiem będzie Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów (IV kwartał br.). O ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, pod koniec tego roku planujemy także udostępnienie do ruchu jednej z dwóch budowanych jezdni S1 pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Koszt budowy odcinka trasy S1 wyniesie około 1,6 mld zł

Na trasie będą liczne tunele, ale również jedna z najdłuższych estakad w Polsce. Przez ukształtowanie trudnego do budowy trasy terenu koszt powstania drogi S1 pochłonie około 1,6 mld zł. Rekordowa estakada na S1 rozpoczyna się za węzłem Przybędza i rozciąga się nad doliną Węgierskiej Górki, jarami i potokami. Ma w sumie niemal kilometr długości, stoi na 10 podporach o wysokości od 7 metrów do nawet 25 metrów. Przejazd nową drogą skróci dojazd niemal o połowę czasu.