Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawia, że budowa drogi ekspresowej S6 jest wyjątkowa?

Dlaczego nawierzchnia betonowa jest lepsza od asfaltowej?

Jakie jest strategiczne znaczenie trasy S6 dla polskiego systemu transportowego?

Droga ekspresowa S6 będzie najważniejszą trasą Pomorza i najważniejszym ogniwem krajowego systemu komunikacyjnego, łącząc takie miasta północnej Polski jak: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Trasa o długości blisko 400 km przebiegnie od autostrady A6 w okolicy Kołbaskowa po początek A1 w Rusocinie. Inwestycja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla turystyki – jako główna arteria prowadząca nad Bałtyk – ale również dla gospodarki. Trasa będzie stanowić połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina do Trójmiasta. To element VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), łączącego kraje basenu Morza Bałtyckiego z południem Europy.

Należy również podkreślić, że S6 będzie pierwszą na Pomorzu trasą z odcinkami betonowymi. Ta decyzja nie jest przypadkowa – nawierzchnia betonowa oferuje szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnym asfaltem. Zalety nawierzchni betonowej obejmują wysoką nośność – nie powstają kolein w wyniku nacisku, co jest szczególnie istotne przy intensywnym ruchu wakacyjnym oraz transporcie towarów między portami. Profesor Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej, cytowany przez GDDKiA, wskazuje, że beton pozwala uzyskiwać znacznie większe nośności oraz większą trwałość – co najmniej 30-50 lat. Dla porównania, zakłada się, że średnio trwałość nawierzchni betonowej jest większa od trwałości nawierzchni asfaltowej o około 2 do 4 razy. Trzeba jednak podkreślić, że budowa nawierzchni betonowej wymaga szczególnej organizacji pracy. Podczas wylewania betonu praca trwa dzień i noc. Nie można jej zatrzymywać tak jak w przypadku nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo, po wylaniu betonu nie można od razu wjeżdżać na drogę z ciężkim sprzętem – trzeba odczekać kilka dni, aby uzyskał on odpowiednią nośność.

Kiedy pojedziemy nową trasą S6?

Według najnowszych danych, prace na pomorskich odcinkach S6 są zaawansowane. Na obwodnicy Słupska prace ukończone są już w ponad 85 proc., z pełnowymiarowej trasy kierowcy skorzystają latem 2025 r. Na odcinku Słupsk – Bobrowniki postęp prac zbliża się do 70 proc. Fragment Bobrowniki – Skórowo wykonano w ok. 55 proc., a pierwotny termin ukończenia został przesunięty na II kw. 2026 r. Ostatni etap – Leśnice – Bożepole Wielkie – wykonano już w blisko 80 proc. Oddanie tej drogi do ruchu planowane jest na II kwartał 2026 r.