Betonowe odcinki trasy S6 ze względu na proces technologiczny muszą być budowane bez przerwy, 24 godziny na dobę
Droga ekspresowa S6 będzie najważniejszą trasą Pomorza i najważniejszym ogniwem krajowego systemu komunikacyjnego, łącząc takie miasta północnej Polski jak: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Trasa o długości blisko 400 km przebiegnie od autostrady A6 w okolicy Kołbaskowa po początek A1 w Rusocinie. Inwestycja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla turystyki – jako główna arteria prowadząca nad Bałtyk – ale również dla gospodarki. Trasa będzie stanowić połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina do Trójmiasta. To element VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), łączącego kraje basenu Morza Bałtyckiego z południem Europy.
Należy również podkreślić, że S6 będzie pierwszą na Pomorzu trasą z odcinkami betonowymi. Ta decyzja nie jest przypadkowa – nawierzchnia betonowa oferuje szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnym asfaltem. Zalety nawierzchni betonowej obejmują wysoką nośność – nie powstają kolein w wyniku nacisku, co jest szczególnie istotne przy intensywnym ruchu wakacyjnym oraz transporcie towarów między portami. Profesor Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej, cytowany przez GDDKiA, wskazuje, że beton pozwala uzyskiwać znacznie większe nośności oraz większą trwałość – co najmniej 30-50 lat. Dla porównania, zakłada się, że średnio trwałość nawierzchni betonowej jest większa od trwałości nawierzchni asfaltowej o około 2 do 4 razy. Trzeba jednak podkreślić, że budowa nawierzchni betonowej wymaga szczególnej organizacji pracy. Podczas wylewania betonu praca trwa dzień i noc. Nie można jej zatrzymywać tak jak w przypadku nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo, po wylaniu betonu nie można od razu wjeżdżać na drogę z ciężkim sprzętem – trzeba odczekać kilka dni, aby uzyskał on odpowiednią nośność.
Według najnowszych danych, prace na pomorskich odcinkach S6 są zaawansowane. Na obwodnicy Słupska prace ukończone są już w ponad 85 proc., z pełnowymiarowej trasy kierowcy skorzystają latem 2025 r. Na odcinku Słupsk – Bobrowniki postęp prac zbliża się do 70 proc. Fragment Bobrowniki – Skórowo wykonano w ok. 55 proc., a pierwotny termin ukończenia został przesunięty na II kw. 2026 r. Ostatni etap – Leśnice – Bożepole Wielkie – wykonano już w blisko 80 proc. Oddanie tej drogi do ruchu planowane jest na II kwartał 2026 r.
W ramach budowy S6 powstanie również 8 węzłów drogowych (m.in. Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo, Leśnice, Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce), Miejsca Obsługi Podróżnych w Paprzycach i Darżewie, Obwód Utrzymania Drogi z zapleczem administracyjnym oraz liczne obiekty inżynierskie, w tym 245-metrowa estakada nad Łupawą. Dodatkowo na węźle Łęczyce nastąpi połączenie z nową drogą krajową do pierwszej w kraju elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino" zlokalizowanej w gminie Choczewo, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie tej trasy. Planowany całkowity koszt budowy odcinka S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim wynosi niemal 2,9 mld zł, z czego unijne dofinansowanie sięga ponad 1,4 mld zł. To część większego projektu – łączny koszt budowy S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie to ponad 2,5 mld zł.
CZY WIESZ ŻE...
- Betonowe drogi, choć droższe w budowie o ok. 20–25 proc., są nawet czterokrotnie trwalsze od asfaltowych i wymagają znacznie rzadszych remontów.
- Technologia betonowa jest już powszechnie stosowana w Niemczech, Czechach i USA – tam, gdzie ruch ciężarowy jest intensywny przez cały rok.
- Przy budowie trasy S6 dziennie zużywa się nawet 1000 m³ betonu, co odpowiada 150 pełnym betoniarkom.
- Nawierzchnia betonowa generuje mniejsze opory toczenia, co w skali lat przekłada się na oszczędność paliwa i niższą emisję CO2.
