Prawdziwymi gwiazdami wystawy będą legendarne samochody ze zbiorów muzeum Porsche w Stuttgarcie. Wśród nich znajdzie się Porsche 918 RSR Studie, czyli wizja wyścigowego auta przyszłości, zaprezentowana po raz pierwszy w 2011 roku w Detroit. Hybrydowy model oparty na Porsche 918 Spyder, ale stworzony z myślą o jeździe po torze. Ma silnik V8 połączony z dwoma silnikami elektrycznymi i mocą systemową 767 KM. Pojawi się również jeden z najbardziej ekstremalnych konceptów Porsche – Boxster Bergspyder, radykalnie odchudzony, jednoosobowy roadster bez dachu i przedniej szyby, zbudowany w 2015 roku na bazie Porsche Boxster generacji 981. Waży zaledwie 1130 kg i napędzany jest silnikiem z Caymana GT4 o mocy 393 KM – stosunek mocy do masy wynosi 2,88 kg/1 KM. Jego duchowy poprzednik, Porsche 909 Bergspyder z 1968 roku, to najlżejszy samochód wyścigowy, jaki kiedykolwiek stworzyło Porsche – waży zaledwie 384 kg, ma karoserię z włókna szklanego, ramę z aluminium i tytanowymi sprężynami. Ten ekstremalny model stworzony został do wyścigów górskich i miał moc 275 KM, przyspieszał do setki w 2,4 sekundy. Wyprodukowany został tylko w dwóch egzemplarzach – jeden z nich zagości w Warszawie.

Porsche 918 RSR Studie Foto: mat. prasowe

Nie zabraknie również współczesnych modeli w wyścigowym wydaniu. Pojawi się Porsche 911 GT3 R Rennsport, limitowany do 77 sztuk, będący hołdem dla tradycji wyścigowej i ucieleśnieniem osiągów Porsche 911 GT3. Wyjątkowym gościem wystawy będzie Porsche Cayenne S Transsyberia – specjalna rajdowa wersja pierwszej generacji Cayenne, stworzona w hołdzie rajdu Transsyberia Rally, prowadzącym z Moskwy przez Syberię do Ułan Bator. W 2007 roku Porsche wystawiło fabryczny zespół, który odniósł sukces w tym trudnym terenowym wyzwaniu. W Warszawie obejrzymy jeden z 26 wyczynowych egzemplarzy.