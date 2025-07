Według doniesień włoskich mediów, 86-letni Giugiaro podróżował swoim Land Roverem Defenderem w pobliżu miejscowości Abbiadori w gminie Arzachena, na północnym wschodzie wyspy, niedaleko ekskluzywnego kurortu Porto Cervo. Poruszał się wąską, krętą drogą górską nieopodal swojej prywatnej willi w rejonie La Celvia, kiedy na jednym z ostrych zakrętów stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zsunął się z jezdni, spadł kilka metrów niżej i przewrócił się na bok. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby ratunkowe. Giugiaro został wstępnie opatrzony przez medyków, a następnie przetransportowany helikopterem do szpitala im. Jana Pawła II w Olbii. Pomimo poważnych obrażeń – w tym urazów kończyn i licznych stłuczeń – jego stan nie zagraża życiu. Lekarze określają go jako stabilny. Projektant przebywa obecnie pod stałą opieką zespołu specjalistów, a jego bliscy nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia. Włoskie media podkreślają, że to pierwszy tak poważny incydent z udziałem Giugiaro, który mimo zaawansowanego wieku nadal bywa aktywny zawodowo i regularnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych.

Pierwsza generacja Volkswagena Golfa z 1974 roku Foto: mat. prasowe

Giorgetto Giugiaro urodził się 7 sierpnia 1937 roku. Przez dekady był uznawany za jednego z najwybitniejszych stylistów samochodowych XX i XXI wieku. Założyciel słynnego studia Italdesign, zaprojektował dziesiątki kultowych modeli, które przeszły do historii motoryzacji. To spod jego ręki wyszły takie samochody, jak pierwszy Volkswagen Golf, Scirocco i Passat, Audi 80, Fiat Panda, Lotus Esprit czy Maserati 3200 GT. Łącznie, według danych Italdesign, ponad 200 modeli jego autorstwa trafiło do seryjnej produkcji, osiągając imponującą liczbę 60 milionów wyprodukowanych egzemplarzy na całym świecie. Giugiaro zdobył w swojej karierze niemal wszystkie najważniejsze nagrody w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i motoryzacyjnego, w tym tytuł „Designera XX wieku” nadany mu przez jury konkursu Car of the Century.

Czy wiesz, że…

- Giorgetto Giugiaro zaprojektował także aparat fotograficzny Nikon F3 oraz… makaron! W 1983 roku stworzył dla firmy Voiello nowy kształt makaronu o nazwie Marille łączący formę muszli i łódki.

- Jego studio Italdesign zostało w 2010 roku przejęte przez Grupę Volkswagen i dziś współpracuje głównie z Audi i Lamborghini.

- Giugiaro był autorem nadwozia samochodu koncepcyjnego DeLorean DMC-12, który zasłynął w filmowej trylogii „Powrót do przyszłości”.