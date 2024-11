Niemiecka marka motoryzacyjna przenosi produkcję do Tajlandii

Jeszcze na początku tego roku rysowała się pozytywna przyszłość dla Streetscooter, elektrycznego samochodu dostawczego używanego głównie przez Deutsche Post i firmę kurierską DHL. Po ogłoszeniu upadłości spółka e.Volution GmbH z siedzibą w Aachen przejęła działalność i majątek spółki. Na potrzeby transakcji e.Volution nawiązało strategiczne partnerstwo z firmą Neapco, która jako producent kontraktowy montowała Streetscooter. Wznowiono produkcję e-vanów w Düren, ale w lipcu ponownie ją zatrzymano po sporze z głównym klientem, firmą DHL. Po wakacjach w fabryce praca rozpoczęła się w ograniczonym trybie. Teraz produkcja dobiega końca. Jak donosi niemiecki „Aachener Zeitung”, firma e.Volution przenosi produkcję z Düren do Tajlandii, do lokalizacji niedaleko Bangkoku. Produkcja elektrycznych powinna tam być znacznie tańsza. Z Niemiec pochodzić mają tylko poszczególne komponenty. Planowane jest utworzenie spółki joint venture z tajską rodziną biznesową, w której obie strony mają po 50 procent udziałów. Jak wynika z medialnych doniesień, wiąże się to z ośmiocyfrowymi zobowiązaniami finansowymi.

Streetscooter został skonstruowany przez uniwersyteckiego profesora

Przeniesienie produkcji za granicę dotknie około 200 miejsc pracy. Powodem decyzji mają być nieudane negocjacje z potencjalnym niemieckim klientem. Wraz ze zmianą lokalizacji produkcji zmienią się także nazwy modeli. Streetscooter stanie się Streetrunnerem. Co ciekawe pojazd został skonstruowany przez profesora uniwersyteckiego, który wykłada na Uniwersytecie RWTH w Aachen. To właśnie on założył firmę Streetscooter GmbH w 2010 roku, a cztery lata później sprzedał projekt firmie Deutsche Post i DHL. Przeprowadzka za granicę to kolejna porażka w historii firmy. Po przejęciu Deutsche Post DHL nigdy nie była zadowolona ze swojego działu samochodów i bardzo szybko po przejęciu zaczęła szukać nabywcy.