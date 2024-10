Hiszpańska marka motoryzacyjna buduje elektryczne jachty w Polsce

Zaawansowany technologicznie projekt łączy ducha marki Cupra z nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie elektromobilności na wodzie. E23 Terramar to kolejny etap współpracy Cupry z De Antonio Yachts, która rozpoczęła się w 2020 roku. Pierwszym owocem tej kooperacji był jacht D28 Formentor, który był inspirowany modelem Formentor. Obydwa Formentory mają silniki spalinowe, ten na wodzie o mocy 400 KM i może osiągnąć prędkość maksymalną 40 węzłów. W 2022 roku zaprezentowano wersję D28 Formentor e-Hybrid, która łączyła silnik spalinowy o mocy 400 KM z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 15 kW każdy. Ta hybrydowa jednostka umożliwiała pływanie w trybie w pełni elektrycznym, co było szczególnie przydatne w obszarach o ograniczonym dostępie, takich jak porty czy jeziora, gdzie ważne jest ograniczenie emisji i hałasu.

Teraz E23 Terramar idzie o krok dalej i jest pierwszym w pełni elektrycznym jachtem w ofercie. To kompaktowa jednostka o wymiarach 7,20 metrów długości i 2,23 metrów szerokości, oferująca przestrzeń dla 8 osób. Jednak to, co naprawdę wyróżnia E23 Terramar, to jego napęd elektryczny i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Specjalna, zintegrowana konstrukcja, umieszczona między kadłubami, zapewnia dodatkową siłę nośną i zmniejsza tarcie podczas ruchu do przodu, co przekłada się na zwiększony zasięg i prędkość maksymalną 30 węzłów oraz lepszą wydajność.

Elektryczny jacht produkowany jest w Ostódzie

- E23 Terramar stanowi kolejny krok w naszej misji przekraczania granic motoryzacji. Ten jacht to dowód na to, że nasze zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój wykracza daleko poza świat samochodów – przyznaje Wayne Griffiths, CEO Cupra. Kolor jachtu Pale Chrome Oxide oraz materiały nawiązują do modelu Cupra Terramar. Produkcja E23 Terramar odbywa się w Ostródzie, w zakładach firmy Model-Art – polskiego producenta jachtów z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży.