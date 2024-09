Cupra Terramar. Hiszpański spalinowy SUV ma już polskie ceny

To od modelu Ateca wszystko się zaczęło. W 2018 roku to właśnie ten samochód był pierwszym, który dostał nowy znaczek i zaczął być oferowany nie tylko jako Seat, ale i jako Cupra. Formentor, którego pokazano w 2020 roku, był z kolei pierwszym modelem, który nie miał swojego odpowiednika w gamie Seata. Okazał się wielkim sukcesem. Teraz czas na Terramara - oto najnowszy model, który docelowo zastąpi Atecę. To SUV o następujących wymiarach: 4519 mm długości, 1584 mm wysokości i 1869 mm szerokości, a do tego 2680 mm rozstawu osi. Jest więc większy od Formentora (jego długość to 4450 mm) i od Ateci (mierzy 4386 mm).

Cupra Terramar mat. prasowe

Jak wygląda Tavascan? Zaprojektowano go zgodnie z nowym językiem stylistycznym marki Cupra - czyli wygląda podobnie do Formentora po liftingu. Mamy tu więc do czynienia z przodem z wąskimi LED-ami w trójkątnym kształcie i z kształtem, który może kojarzyć się niektórym z wyglądem rekina. Z tyłu nie zabrakło modnej diodowej listwy świetlnej, a także masywnego dyfuzora. W środku główne punkty to dwa ekrany - ten za kierownicą ma 10,25 cala, a główny, skierowany w stronę kierowcy - 12,9 cala. Nie zabrakło indukcyjnej ładowarki na tunelu środkowym i gniazd USB-C, nie ma za to fizycznych przycisków czy pokręteł do sterowania klimatyzacją. Wnętrze Terramara ma być przestronne, jak na jego wymiary. Tylną kanapę można przesuwać, powiększając w ten sposób bagażnik do 602 litrów. Bazowa pojemność kufra w wersji benzynowej to 540 litrów. Powyższe dane nie dotyczą hybryd, mieszczących od 400 do 490 litrów.

