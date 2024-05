Cupra Leon też ma za sobą lifting. Kombi może teraz driftować

Nowy Cupra Leon — hatchback może mieć 300 KM, kombi 333 KM

Skoro jesteśmy już przy mocy - zmieniły się także parametry niektórych silników. Co prawda bazowy w Cuprze motor 1.5 TSI o mocy 150 KM zestawiony z manualną przekładnią ma takie same parametry, co wcześniej, ale już odmiana z automatem stała się miękką hybrydą. Motor 2.0 TSI zamiast 190 osiąga teraz 204 KM. W gamie wciąż można znaleźć 150-konnego diesla 2.0 TDI. Jeśli chodzi o „gorące” odmiany - do wyboru jest 2.0 TSI o mocy 265, 300 i 333 KM. Ten ostatni wariant jest zarezerwowany tylko dla wersji kombi. Ma napęd AWD i nowy dyferencjał z aktywnym rozdzielaniem momentu obrotowego, znany np. z Audi S3 po modernizacji. Pojawił się również tryb drift. Hatchback może mieć maksymalnie 300 KM i napęd na przód. Cupra Leon może być także hybrydą typu plug-in. Słabszy wariant rozwija 204 KM (motor benzynowy 1.5 TSI plus „elektryk”), a mocniejszy - 272 KM. Zasięg w trybie EV sięga 100 km. Mocniejsza odmiana ma taki sam układ hamulcowy, jak topowe wersje benzynowe. Odświeżony Leon nadal może być ciekawym rozwiązaniem dla tych, którym podoba się pomysł na markę Cupra, ale niekoniecznie lubią crossovery. Kombi z trybem drift? To brzmi naprawdę emocjonująco…. zwłaszcza dla pasażerów.

Cupra Leon mat. prasowe

