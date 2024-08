Z południa nad morze w korkach. Rozpoczął się remont na autostradzie A1

Remont potrwa do 23 sierpnia oraz po weekendowej przerwie od 26 do 30 sierpnia. Utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 mają miejsce w kierunku Gdańska na odcinku węzłów Piątek – Kutno Wschód. Prace wymagają zamknięcia fragmentu estakady nad rzeką Bzurą. Jadąc nad morze kierowcy mogą spodziewać się sporych utrudnień w ruchu i ograniczenia prędkości do 80 km/h. Autostrada w miejscu robót zostanie zwężona do jednego pasa na odcinku około 100 metrów.

Remont na autostradzie A1

Do 23 sierpnia prace będą się odbywać na prawym i awaryjnym pasie ruchu, a od 26 do 30 sierpnia na lewym pasie ruchu. Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prace mają charakter pilny i nie mogły czekać na wykonanie ich po wakacjach. Mimo, że remont autostrady będzie niewielki, ale spowoduje duże utrudnienia w ostatnie dni wakacji.

Autostrada A1 nazwana również Autostradą Bursztynową leżący w ciągu międzynarodowej trasy E75. Jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym. Trasa łączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę i Górnośląski Okręg Przemysłowy. Kończy lub zaczyna na granicy z Czechami w Gorzyczkach. W połowie przebiegu krzyżuje się z autostradą A2, na węźle Gliwice-Sośnica przecina z autostradą A4, a na granicy państwowej w okolicy Wodzisławia Śląskiego i czeskiego Bogumina łączy z czeską autostradą D1. Autostrada A1 ma łączną długość 327,3 km.