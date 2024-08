W końcu sierpnia drogowcy dołączą kolejny kawałek A2 - pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Jak poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wykonawca odcinka złożył już wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. Obecnie prowadzone są tam ostatnie prace wykończeniowe. Przeszło 7 kilometrów nowej dwujezdniowej trasy ma rezerwę pod budowę trzeciego pasa w przyszłości: szeroki pas rozdziału wykonano w innej niż zwykle technologii. Zamiast wypełnić go humusem i zasiać trawę, zastosowane zostało kruszywo z nawierzchnią, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z głównej jezdni. - To rozwiązanie pilotażowe, które pozwoli zminimalizować prace utrzymaniowe, eliminując koszenie trawy i związane z tym utrudnienia w ruchu – zapowiada GDDKiA. W ramach odcinka wybudowane zostały dwa węzły: Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Powstały także równoległe drogi serwisowe do obsługi przyległego terenu, zamontowano ekrany akustyczne.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce został otwarty Kierowcy już mogą korzystać z brakującego odcinka południowej części drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Długi na 2,3 km tunel został wydrążony w skale: prace przy dwóch jego nawach prowadzone były przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy średnim tempie 2,5 metra na dobę.

Po oddaniu kierowcom fragmentu pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki, do ukończenia pozostanie jeszcze odcinek środkowy – Groszki – Siedlce Zachód. Ta dziura to efekt późniejszego o blisko rok w porównaniu do pozostałych dwóch sąsiednich kawałków trasy rozpoczęcia budowy. Powodem opóźnienia okazały się przewlekłe procedury w wydaniu kluczowej dla inwestycji tzw. decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). W sumie poślizg mają wszystkie trzy odcinki: według pierwotnych planów autostrada miała być gotowa do końca 2023 r. Obecnie pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód budowana jest warstwowa konstrukcja nawierzchni. Zaawansowanie robót wynosi 68 proc., ale nawet wydłużony wobec pierwotnego termin może nie wystarczyć. - Analizujemy roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych – informuje GDDKiA.

W przyszłości autostrada A2 ma dochodzić do przejścia z granicą Białorusi

Na odcinku A2 najbliżej Białej Podlaski (Swory – Biała Podlaska) trwają prace wykończeniowe, montowane są bariery energochłonnych, prowadzone roboty odwodnieniowe i brukarskie. Na trzech pozostałych odcinkach - od węzła Siedlce Południe do wioski Swory układane są warstwy konstrukcyjne drogi, budowane obiekty mostowe, przebudowywana podziemna infrastruktura. Ich zaawansowanie jest różne, co wynika z terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na odcinku Siedlce Południe – Malinowiec jest to 49 proc., na odcinku Malinowiec – Łukowisko - 39 proc., Łukowisko – Swory - 27 proc. i Swory – Biała Podlaska - 93 proc. 32-kilometrowy fragment A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach jest dopiero projektowany. Będzie podzielony na trzy odcinki: Biała Podlaska – Kijowiec (16,2 km), Kijowiec – Dobryń (9,3 km) oraz Dobryń – Kukuryki (6,8 km). Na realizację pierwszych dwóch zostanie ogłoszony przetarg w czwartym kwartale. Prace związane z trzecim odcinkiem są uzależnione od unormowania sytuacji politycznej z Białorusią.