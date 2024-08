Czy pracownicy BMW zostaną zastąpieni robotami? Pierwsze udane testy

Kilka lat temu ta historia brzmiałaby jak science-fiction, ale dzisiaj roboty są już wykorzystywane w różnych obszarach. Spotykamu je w restauracjach czy są przewodnikami w muzeum. Cechą szczególną robota BMW jest to, że jego ręce są bardzo podobne do ludzkich Bawarski producent samochodów po raz pierwszy zastosował humanoidalnego robota w fabryce BMW w Spartanburgu (USA). Podczas kilkutygodniowej pracy testowej robot o nazwie Figure 02 miał za zadanie wkładanie elementów z blachy do specjalnych urządzeń stosowanych w budowie nadwozia. Testy były bardzo udane. Ten etap produkcji wymaga od robota szczególnej zdolności, a jego zastosowanie w produkcji może odciążyć pracowników od ergonomicznie niekorzystnych i męczących zadań.

Reklama

Czytaj więcej Po Drodze Popularny model BMW odchodzi do lamusa. Ale jeszcze zdążycie go kupić BMW X4 nie doczeka się następcy. Ta informacja z pewnością cieszy tych, którzy uwielbiali narzekać na design tego SUV-a coupe. Z ulgą może odetchnąć także Mercedes - modelowi GLC Coupe ubędzie groźny konkurent.

Wraz z kalifornijską firmą Figura, która opracowała elektronicznego pomocnika, BMW bada, w jaki sposób humanoidalne roboty mogą być bezpiecznie wykorzystywane w produkcji samochodów. - Postęp w dziedzinie robotyki jest obiecujący. Dzięki testom określamy możliwe zastosowania robotów humanoidalnych przy produkcji samochodów – wyjaśnia Milan Nedeljkovic, dyrektor produkcji w BMW AG. Dzięki testowi inżynierowie uzyskali ważny wgląd w to, jakie wymagania są niezbędne, aby zintegrować roboty wielofunkcyjne z istniejącym systemem produkcyjnym. Dotyczy to na przykład komunikacji pomiędzy systemem a robotem. Dalsze testy mają nastąpić.

Robot Figure 02 użyty na taśmie produkcyjnej przez BMW mat. prasowe

BMW ustawiło na taśmie robota. Ma zastąpić w przyszłości ludzi

Figura to firma specjalizująca się w robotyce. Według firmy robot Figure 02 to obecnie najbardziej zaawansowany humanoidalny robot na świecie. Dzięki ludzkiemu kształtowi i wysoce rozwiniętej zręczności jest idealnie przygotowany do użycia w niebezpiecznych procesach lub sytuacjach trudnych fizycznie. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. W porównaniu do pierwszej generacji dysponuje trzykrotnie większą dostępną mocą obliczeniową. Producent ulepszył także komunikację, kamery, mikrofony i czujniki. Dłonie są nie tylko tej samej wielkości co ludzie, ale mają też mniej więcej taką samą siłę. Figure 02 może pracować całkowicie autonomicznie. Nauczył się chwytać i koordynować obie ręce jednocześnie.