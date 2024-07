Popularny model BMW odchodzi do lamusa. Ale jeszcze zdążycie go kupić

Niedawno powitaliśmy na rynku BMW X3 czwartej generacji. Design pasujący do najświeższych modeli marki, kompletnie przeprojektowany względem poprzednika kokpit, nowa gama silników, najnowocześniejsze rozwiązania i elementy wyposażenia - X3 ma szanse stać się hitem, czyli powtórzyć sukces poprzedników. Od lat w parze z X3 szło jednak również X4, czyli wariant z nadwoziem w stylu SUV-a coupe. Jego design nie każdemu przypadał do gustu, ale X4 miało swoją wierną grupę klientów. Teraz nowego X4 nie pokazano. To nie przypadek - a miłośnicy modelu nie mają już na co czekać. Jak w rozmowie z włoskim oddziałem portalu Motor1 powiedzieli przedstawiciele marki, w planach nie ma zbudowania nowej (czyli trzeciej) odsłony X4.

BMW X4 mat. prasowe

Dlaczego? Wszystkiemu winny jest model X2. Jego aktualna generacja powstała według nieco innej filozofii niż poprzednia. To oznacza, że wygląda jak klasyczny SUV coupe… czyli przypomina X4 i wchodzi temu autu w drogę w walce o klientów. Jak twierdzi BMW, nie ma potrzeby utrzymywania dwóch zbliżonych do siebie modeli w podobnych klasach. Klienci będą więc mogli kupić X2 albo „pójść na całość” i zdecydować się na o wiele droższe X6. To zresztą od X6 rozpoczęła się era BMW z takim (kontrowersyjnym) nadwoziem. Niektórzy zauważą, że X2 nie jest w pełni porównywalne, ponieważ powstało na platformie przednionapędowej, a X4 zawsze było oparte na konstrukcji wyjściowo z napędem na tył. BMW odpowiada: jeśli komuś na tym zależy, może kupić nowe X3. Albo - jak wspominaliśmy - dopłacić do X6. Większość nabywców nie poczuje jednak zapewne różnicy między napędami, zwłaszcza że i tak wybierają odmiany 4x4.

