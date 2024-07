BMW M2 Albert Warner

Układ kierowniczy działa wyjątkowo bezpośrednio. Wspomaganie harmonijnie i precyzyjnie przekazuje nam to, co dzieje się z przednimi kołami. Resztą ciała, a głównie naszym tyłkiem czujemy to, co się dzieje z tyłem M2. Za to znakomite czucie auta odpowiedzialna jest m.in. świetna pozycja za kierownicą i wyjątkowo udane sportowe fotele. Jedyne małe „ale” można mieć do nieco zbyt grubego wieńca kierownicy. Lekko nie jest. Aktualne BMW M2 ma masę własną 1721 kg. To nieco 200 kg więcej niż poprzednik. Na szczęście te kilogramy mają niewielki wpływ na rzeczywiste wrażenia z jazdy. W łukach i zakrętach to bardzo zwinny samochód, którym chce się jeździć szybko i który sprawia ogromną frajdę z każdym pokonanym kilometrem.

Na szczęście BMW M2 nie zdradziło swojego pochodzenia. To auto ma taki sam charakter jak poprzednicy. Zamiast luzu jest napięcie ciała, zamiast nudy – frajda i chęć przejechania każdego zakrętu szybciej, precyzyjnie lub w bardziej szalony sposób. M2 jest takim Red Bullem w świecie motoryzacji. Przyczepność tylnych opon (285 mm) jest wyjątkowo duża, jeśli sprowokujemy ich zerwanie to następuje to harmonijnie bez nagłych, niespodziewanych szarpnięć. Najpierw czujesz, jak tylna oś nieco się pochyla, potem elektronicznie sterowane blokady mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu zaczynają swoją pracę i w końcu auto zaczyna jechać bokiem. BMW M2 to doskonały towarzysz zabaw na krętych drogach, serpentynach czy torach wyścigowych. W prowadzeniu jest jak przewidywalne tango, a nie jak rozhulane tańce latynoamerykańskie. Fenomenalny samochód do zabawy. Cena M2 startuje od 359 000 zł. Tyle trzeba zapłacić za model z automatyczną skrzynią biegów. Z ręczną przekładnią trzeba dopłacić 2300 zł (361 300 zł). Dla porównania BMW M4 startuje z ceną od 455 000 zł to wystarczający zapas na korzyść M2, która może nie kosztuje mało, ale jak na to, że dostajemy jedną z najfajniejszych beemek jakie dzisiaj można kupić, to są to akceptowalne pieniądze. Teraz wystarczy wsiąść za kierownicę i cieszyć się każdą chwilą.