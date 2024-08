Każda z naw tunelu w Starych Bogaczowicach posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości, pas awaryjny o szerokości 2,5 m i chodniki dla obsługi i ewakuacji. Obie nawy są połączone dziewięcioma przejściami ewakuacyjnymi, rozmieszczonymi co 238 m. Osiem z nich stanowi drogę ewakuacyjną dla pieszych, a jeden to przejazd awaryjny w połowie długości tunelu. Pełni również funkcję przejścia ewakuacyjnego i jednocześnie jest przeznaczony do działań służb ratowniczych. Po zewnętrznej stronie każdej z naw rozmieszczono 38 punktów alarmowych wyposażonych w gaśnice, koce gaśnicze, ostrzegacze pożarowe oraz telefony alarmowe. Tunel posiada nowoczesne systemy oświetlenia i wentylacji. Światła przy wjeździe dostosowują się automatycznie do natężenia oświetlenia słonecznego na zewnątrz tunelu. Dzięki temu kierowca nie doznaje szoku spowodowanego nagłą zmianą natężenia światła, a jego wzrok stopniowo przyzwyczaja się do oświetlenia panującego w tunelu. Dla wyeliminowania oblodzenia nawierzchni zimą zamontowano odpowiedni system ogrzewania na wjazdach do tunelu, zarówno na portalu południowym, jak północnym.

Na otwartym w środę odcinku powstał jeszcze jeden tunel, 320-metrowy. Oba tunele objęte są jednym systemem sterowania z całodobowym nadzorem w Obwodzie Utrzymania Drogowego Bolków. Tunel na S3 jest kolejnym tego rodzaju przedsięwzięciem po oddaniu w 2022 r. 2-kilometrowym tunelem na zakopiance S7 pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Ma dwie komory po dwa pasy ruchu 3,5 metra każdy oraz 3-metrowy pas awaryjny, dający możliwość dobudowy trzeciego pasa ruchu w przyszłości. Tymczasem dokończenia nie mogą doczekać się kolejne dwa tunele – budowane na drodze ekspresowej S1 – obwodnicy Węgierskiej Górki – ważnym międzynarodowym szlaku pomiędzy Bielskiem Białą i granicą ze Słowacją w rejonie Zwardonia. Drążone w zboczu masywu Barania Góra mają długość 830 i 980 metrów. Po włączeniu odcinka do ruchu zlikwidują wąskie gardło w postaci drogi przez górskie miejscowości. Inwestycja miała być ukończona już w ubiegłym roku, jednak prawdopodobny termin otwarcia to rok 2025.

Powstaje tunel o długości 5 km

Rok temu otwarty został tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma blisko 1,8 km długości, a najniżej położone w nim miejsce znajduje się 39 metrów pod lustrem wody. To najdłuższa w Polsce podwodna przeprawa. Mieszkańcom miasta i turystom przyniosła ogromne ułatwienia, likwidując konieczność wyczekiwania na przeprawienie się przez rzekę promem. Jeśli wcześniej czas oczekiwania na przeprawę liczony był w godzinach, tunel skrócił go do dwóch minut. W kolejnej dekadzie najdłuższą tego rodzaju przeprawą stanie się podwodny tunel na zachodniej obwodnicy Szczecina, w ciągu drogi ekspresowej S6. Pobiegnie nie tylko pod dnem Odry, ale także pod terenami Zakładów Chemicznych w Policach i będzie liczył aż 5 km. Zacznie się za węzłem Police przy zakładach, a skończy w rejonie miejscowości Święta. W końcu listopada minister infrastruktury zatwierdził 411,2 mln zł na opracowanie projektu budowlanego dla 50 kilometrów S6 i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę. Nowa droga ma być gotowa w 2030 r. Prawdopodobnie w tym roku do ruchu mają być jeszcze włączone dwa tunele o długości 653 m i 496 m na Północnej Obwodnicy Krakowa S52. Natomiast na rok 2026 zaplanowano oddanie 2,3-kilometrowego tunelu na drodze ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów – Babica. Inwestycja może się jednak opóźnić, bo wykryto tam złoża metanu.