Jeden z dwóch tunelów ma 2300 metrów. Został wydrążony przy użyciu metody NATM, natomiast same fragmenty przed portalami wykonano sposobem cut&cover. Krótszy tunel ma 0,3 kilometra. W tunelach 9 kwietnia 2024 roku odbyły się testy systemów przeciwpożarowych. Przeprowadzono także symulacje działania układów ratunkowych. Studium montażu systemów i wyposażenia wykonano w 96 (dłuższy) i 94 procent (krótszy).

Nowy odcinek trasy S3 powinien zostać oddany 12 lipca

Zaawansowanie wszystkich robót wykonawca określił na 93 proc. Według Lidii Markowskiej, dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu, kontraktowany termin oddania drogi przypada na 12 lipca. „Na trasie głównej zostało tylko 12 tys. ton masy do położenia, to jest na około 10 dni roboczych. Jeżeli chodzi np. o ogrodzenie, to jest zaawansowanie 85 proc., także już wchodzimy w tę fazę finalną” – powiedziała Lidia Markowska. Markowska zaznaczyła jednak, że nie jest to tożsame z oddaniem drogi. Po zakończeniu robót przeprowadzone będą jeszcze m.in. procedury odbioru. GDDKiA planuje, że fragment otwarty będzie jeszcze przed zakończeniem wakacji.