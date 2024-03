Chiński producent samochodów elektrycznych BYD wprowadza na rynek nową wersję małego samochodu elektrycznego Seagull. Wersja o nazwie Glory Edition dostępna jest od 69 800 juanów, czyli ok. 8900 euro (ok. 38 tys. zł). W ten sposób BYD jeszcze bardziej zaostrza walkę o niedrogiego elektryka. W porównaniu do ostatniej wersji modelu BYD Seagull cena bazowa spada o kolejne 510 euro (ok. 2200 zł). Jeśli zamówimy auto w przedsprzedaży, to kupimy ten model nawet o 1150 euro (ok. 5 tys. zł) taniej.



BYD Seagull Glory Edition mat. prasowe

Do tej pory chiński producent sprzedawał ten model wyłącznie na rodzimym rynku. Jednak teraz Seagull będzie eksportowany póki co do Brazylii i Meksyku tyle, że pod nazwą Dolphin Mini. Są również plany, by w przyszłości ten model pojawił się również w Europie. Nadając nazwy swoim nowym samochodom elektrycznym, firma BYD inspirowała się wodnym światem zwierząt. Zaczęło się od foki, a jest już delfin i lew morski. W poprzednim roku dołączyła do tego grona mewa (Seagull). Ten model oparty na platformie E-Platforma 3.0 firmy BYD ma 3,78 m długości, 1,72 m szerokości i 1,54 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,50 m. To klasyczne wymiary małego samochodu, a BYD Seagull jest podstawowym modelem w portfolio firmy.

Dla Volkswagena czy Stellantisa byłby lepiej gdyby BYD Seagull Glory Edition nie trafił na europejski rynek

BYD oferuje Seagulla z jednym wariantem silnika o mocy 75 KM. Są za to dwie opcje baterii. Większa, o pojemności 38 kWh, która wg. danych producenta ma zapewnić zasięg 405 km i mniejsza o pojemności 30 kWh i zasięgu 305 kilometrów. Według CarNewsChina jest to akumulator sodowo-jonowy, który nie zawiera takich surowców jak kobalt, nikl czy lit. Według chińskich mediów BYD ciągu pierwszych 24 godzin od debiutu tego modelu otrzymał 10 000 zamówień. Jeśli ten elektryk w podobnej cenie w jakiej jest oferowany w Chinach pojawiłby się na europejskim rynku, to zniszczy pojęcie taniej elektromobilności serwowanej przez marki Volkswagen, Stellantis czy Renault/Dacia. BYD Seagull Glory Edition jest tych samych wymiarów co Dacia Spring, ale o połowę od niej tańszy.