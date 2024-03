Ferrari zbudowało 399 egzemplarzy modelu Enzo. Egzemplarz nr 400 został podarowany papieżowi. Do zdarzenia doszło na niemieckiej autostradzie A99 w pobliżu Monachium. Kierowca Enzo wpadł w poślizg uderzył w środkową barierę rozdzielającą jezdnię. Ferrari zatrzymało się na pasie ruchu, a latające części uszkodziły inny samochód, który na skutek tego również się rozbił. Jak podaje monachijska straż pożarna w wypadku ranne zostały trzy osoby, jedną trzeba było przewieźć do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i zebrali wyciekające paliwo. Rozbite elementy Enzo porozrzucane były na odcinku 200 metrów.

Reklama

Ferrari Enzo rozbite na autostradzie w Niemczech Berufsfeuerwehr Monachium

Policja oceniła wstępne szkody na kwotę około 300 tys. euro (około 1,3 mln zł). Podczas swojej premiery Enzo wyceniony był na kwotę 909 000 euro (ok. 3,9 mln zł). Aktualnie średnia wartość Ferrari Enzo to około 3,25 miliona euro (ok. 15 mln zł). Fernando Alonso sprzedał swój egzemplarz w 2023 roku za kwotę 5,4 mln euro (ok. 23,2 mln zł). Enzo miało swoją premierę w 2002 roku, było duchowym spadkobiercą wcześniejszych supersamochodów Ferrari — F40 i F50. Enzo inspirowany jest sukcesami włoskiej marki w Formule 1. Jego nos wzorowany jest na samochodach wyścigowych. Napędzany jest 6,0-litrowym silnikiem V12 o mocy 660 KM przy 7800 obr./min i 657 Nm momentu obrotowego. Skrzynia biegów ma 6 przełożeń i zmienia biegi w 150 milisekund.

Czytaj więcej Tu i Teraz Ferrari skradzione legendarnemu kierowcy Formuły 1 odzyskane po 29 latach Ferrari 512M ukradzione austriackiemu kierowcy Formuły 1 Gerhardowi Bergerowi podczas Grand Prix San Marino w 1995 r. zostało odzyskane przez londyńską policję po prawie 29 latach od zdarzenia - donosi Reuters.