Przejazd tunelem, na który nie tylko czekali okoliczni mieszkańcy, ale również turyści może być zimą nie taki łatwy. Przejazd jest bez ostrzeżeń i zapowiedzi czasowo zamykany z powodu gromadzących się i zwisających sopli lodowych. Kto trafi na taką sytuację musi wybrać przeprawę promową, bo nigdy nie wiadomo jak długo tunel będzie wyłączony z ruchu.

- To nie były wyłączenia planowane, więc nie mogliśmy ich zapowiedzieć. Każde wyłącznie trwało ok. 20 minut do godziny. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca — tłumaczy Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu. Sople tworzą się na skraju tunelu przy wjeździe od strony wyspy Wolin. Ich usunięcie spoczywa na wykonawcy, który szuka przyczyny i usunięcia na stałe tego problemu. Za projekt odpowiedzialna jest firma projektowo – doradcza Europrojekt Gdańsk SA, wykonawcą były dwie firmy: turecka Gülermak i austryjacka Poor.

Tunel pod Świną UM Świnoujście

Tunel pod Świną ma łącznie 3,4 km długości

Zwisające sople stanowią duże zagrożenie dla kierowców. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na wyłączenie tunelu z ruchu. Tunel w Świnoujściu został otwarty 30 czerwca 2023 roku i wraz z drogami dojazdowymi ma łączną długość 3,4 km. Sam tunel ma 1780 m długości. Jego budowa kosztowała 912 mln zł, z czego 85 proc. pochodziło z finansowania prze UE, resztę pokryło miasto z własnego budżetu.