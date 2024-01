Coroczny raport dostarcza dane i informacje na temat trendów w ruchu drogowym w 387 miastach z 55 krajów za 2023 rok. Na podstawie ponad 600 milionów samochodowych systemów nawigacyjnych i smartfonów określono, że w większości polskich miast sytuacja na drogach albo się nie zmieniła, albo nieco poprawiła w porównaniu do 2022 roku. Inaczej jest jednak, kiedy weźmie się pod uwagę tylko ścisłe centra miast. Jeżeli pod uwagę weźmiemy całe miasta to na mapie Polski najwolniejsza jest Łódź. To właśnie tam średnio 10 km pokonuje się w 19 minut i 20 sekund. Jest to o 10 sekund mniej niż przed rokiem. Co ciekawe tylko z powodu korków w godzinach szczytu, kierowcy w tym mieście stracili przez cały rok 74 godzin i 34 minuty (w 2022 r. było to ponad 77 godzin). Jak to się ma do innych miast na świecie? Najdłużej dystans 10 km pokonuje się w Manili (Filipiny) – 25 minut i 30 sekund. Druga pod tym względem jest Lima (Peru) – 24 minuty i 20 sekund, zaś trzecie Bengaluru (Indie) – 23 minuty i 50 sekund. Porównując dane z zeszłorocznymi wynikami sytuacja pogorszyła się w Zurychu (Szwajcaria) (o 1 minutę i 40 sekund), zaś poprawiła w Hamilton (Nowa Zelandia) – o 1 minutę i 50 sekund.

W centrum miasta najdłużej stoimy we Wrocławiu

Zdecydowanie gorzej statystyka wygląda jak obszar poruszania się zostanie zacieśniony do ścisłego centrum (promień 5 km). Spośród 387 miast (w skali globalnej) średnia prędkość podróży w 82 się nie zmieniła, a w 77 wzrosła. W pozostałych 228 miastach te prędkości się zmniejszyły. Dotyczy to również polskich miast, gdzie Wrocław wiedzie prym. W stolicy Wielkopolski pokonanie 10 kilometrów zajmuje średnio 24 minuty i 40 sekund. Jest to wynik o 10 sekund gorszy niż miało to miejsce w 2022 roku. W godzinach szczytu wrocławscy kierowcy spędzają w ciągu roku 235 godzin – to blisko 10 dni. Dwa kolejne miejsca należą do miast, które odnotowały 10 sekundowe poprawy na przestrzeni roku. Mowa o Łodzi i Krakowie. Przejechanie tam 10 km zajmuje odpowiednio 22:10 i 21:30 minut. W zestawieniu w topowej piątce znalazł się również Szczecin i Warszawa. Dla obu miast średnia wyniosła 20 min i 20 sek. Analizując przedstawione dane warto również zwrócić uwagę na miasta z największymi wzrostami. O 30 sekund wydłużył się czas pokonania wspomnianych 10 km w Bydgoszczy, Trójmieście i Bielsku-Białej.

W ujęciu globalnym najwięcej czasu w samochodzie spędzimy w centrum Londynu. W stolicy Wielkiej Brytanii średni czas potrzebny do pokonania 10 km wynosi 37 minut i 20 sekund. To o minutę dłużej niż w 2022 r. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Dublin (Irlandia) – 29 minut i 30 sekund, zaś na trzecim Toronto (Kanada) – 29 minut. W raporcie podano, że sytuacja najbardziej pogorszyła się w Zurychu (Szwajcaria) gdzie kierowcy przemierzają w centrum 10 km w czasie średnio dłuższym o 1 minutę i 50 sekund. Poprawę zaobserwowano natomiast w Indianapolis (USA). To właśnie tam dystans 10 km w porównaniu do zeszłego roku pokonuje się o 2 minuty i 10 sekund szybciej.

