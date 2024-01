Wymiana kadry wraz z zaprzysiężeniem nowego rządu trwa. „Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka odwołał Alvina Gajadhura ze stanowiska Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Tomasza Żuchowskiego ze stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad” – podało MI na platformie X (dawniej Twitter).

Po 22 latach odchodzi z ITD

Na stronie ITD opublikowany został list odchodzącego Gajadhura. W piśmie zwrócił uwagę, że jest z instytucją jest związany od początku jej istnienia, a od 8 lat był na jej czele. "W tym czasie miałem przyjemność współpracować z zespołem doskonale przygotowanych merytorycznych i pracujących z poświęceniem osób. To dzięki Państwa wsparciu, pracowitości i zaangażowaniu mogliśmy wspólnie kształtować naszą formację, jej struktury, nowoczesne zaplecze kontrolne, a także realizować kolejne zadania i podejmować się nowych inicjatyw" - napisał odchodzący główny inspektor. W piśmie wspomniał również, że dzisiaj ITD jest „profesjonalną, nowoczesną, skuteczną i wciąż otwartą na nowe wyzwania". "Mam nadzieję, że proces umacniania pozycji Inspekcji Transportu Drogowego będzie nadal prowadzony, a przyczynią się do tego dalsze prace nad wdrożeniem ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego" – podkreślił. Alvin Gajadhur z Inspekcją Transportu Drogowego związany był od 2002 roku. W latach 2002-2016 był jej rzecznikiem prasowym. 6 stycznia 2016 r. Ówczesna premier Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z kolei 7 kwietnia 2017 roku został on szefem tej instytucji. W dniu 27 listopada 2023 roku prezydent Andrzej Duda powołał Gajadhura na stanowisko ministra infrastruktury w rządzie Mateusza Morawieckiego.

6 lat w GDDKiA

Tomasz Żuchowski, absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie, stanowisko Dyrektora GDDKiA piastował od 2018 roku. został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na wniosek szefa resortu infrastruktury, Andrzeja Adamczyka. Wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przekształconym następnie w Ministerstwo Infrastruktury.