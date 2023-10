A18 to słynna autostrada pamiętająca jeszcze II wojnę światową zbudowana z betonowych płyt. Jazda po niej była prawdziwą udręką. Teraz wraz z oddaniem 20 km odcinka od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice stanowi zwieńczenie II etapu budowy drogi A18, którego celem prac było dostosowanie starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych. Umowa opiewająca na 260 mln zł, na realizację tego odcinka, została zawarta w systemie tradycyjnym „Buduj” z konsorcjum firm Kobylarnia, Mirbud i Budpol w styczniu 2021 roku. W jej ramach wymieniono zniszczoną nawierzchnię jezdni i dostosowano jej nośności do obciążenia 11,5 t/oś – zgodnie z europejskimi wymaganiami. Wybudowano także drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podtrzymujących, zjazdy i przejazdy awaryjne oraz nowe obiekty w tym dziewięć nowych mostów.

Reklama

Reklama

W ramach budowy na nową nawierzchnię betonową i obiekty jezdni południowej wykorzystano blisko 330 tysięcy ton betonu. 3200 ton stali wbudowano w konstrukcje mostowe, a dodatkowo blisko 200 tys. dybli i kotew drogowych w nawierzchnię. Pod obiekty mostowe wbito ponad 26 tysięcy metrów bieżących pali prefabrykowanych oraz 38 dwunastometrowych pali wielkośrednicowych o średnicy 1,5 m każdy. W szczytowych momentach na budowie pracowało jednocześnie około 200 osób i 140 jednostek sprzętowych.